Pekár odmieta medializovanú kritiku! Hovorí o cielenom zásahu do procesu v PS

BRATISLAVA - Exposlanec Národnej rady SR za opozičné PS Martin Pekár odmieta medializované informácie o nejasnom pôvode finančných darov pre hnutie. Situáciu, ktorá vyústila do pozastavenia jeho členstva v hnutí, vníma ako cielený zásah do vnútrostraníckeho procesu, konkrétne do výsledku sobotného (28. 3.) snemu PS. Na dôvody pozastavenia Pekárovho členstva v hnutí v pondelok poukázal predseda mimoparlamentnej strany Bratia Slovenska Peter Pčolinský.
"Nie je pravda, že som daroval niekoľko sto tisíc stranám PS a Spolu. Veľká časť týchto peňazí boli pôžičky, ktoré sa dávno splatili. PS som daroval dohromady okolo 45.000 eur v čase, keď nemalo prostriedky na svoj chod," zdôraznil Pekár s tým, že všetky jeho príjmy boli riadne zdanené a priznané. Tvrdil, že na základe účelových dezinformácií a poloprávd bol vylúčený zo súťaže na podpredsedu strany.
Vo svojej reakcii ďalej uviedol, že počas vnútornej kampane PS nesľuboval nikomu finančné a ani hmotné výhody, neovplyvňoval žiadnych poslancov a už vôbec nie v prospech tretích strán. Za zavádzajúcu považuje aj formuláciu o nevhodnom správaní voči členkám a zamestnankyniam hnutia. V spolupráci s právnym zástupcom zvažuje ďalšie kroky.
Pčolinský vyzval orgány činné v trestnom konaní
Pčolinský vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby preverili financovanie opozičného PS. Hnutie reagovalo, že transparentné financovanie považuje za prioritu a peniaze, ktoré v minulosti Pekár PS dal, mu už vrátilo. Potvrdilo aj pozastavenie Pekárovho členstva v hnutí a podanie podnetu na rozhodcovskú komisiu, čo je nevyhnutný krok na jeho vylúčenie.