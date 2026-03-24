Hrozivé varovanie experta: Cena paliva v Rakúsku smeruje k trom eurám za liter! V Chorvátsku je chaos

VIEDEŇ/ZÁGREB - Ceny palív rastú naprieč regiónom. V Rakúsku sa hovorí o hranici troch eur za liter, v Chorvátsku už zdražovanie vyvoláva chaos na pumpách aj odliv vodičov za lacnejším tankovaním.

Rakúsko: ceny rastú, hranica 3 eur je na stole

Energetická kríza sa čoraz výraznejšie premieta do cien palív. Ako uvádza portál Heute.at, ceny ropy sú približne o 50 percent vyššie než pred eskaláciou napätia na Blízkom východe.

Kľúčovým faktorom je Hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi významná časť svetovej ropy. Podľa analytika Johannes Benigni ide približne o pätinu globálneho dopytu. „Bežne ide o 15 až 17 miliónov barelov denne, teraz je to len okolo 11 miliónov,“ vysvetlil.

Napätie zasiahlo aj trh s plynom. Výpadky dodávok, najmä zo Katar, zvyšujú tlak na ceny a ohrozujú stabilitu trhu.

Pre Rakúsko zatiaľ nehrozí nedostatok palív, no ceny reagujú na globálny vývoj. Na čerpacích staniciach už nafta prekročila dve eurá za liter a benzín sa k tejto hranici blíži.

Ak sa situácia nezlepší, reálne sa podľa expertov môže objaviť aj cena okolo troch eur za liter.

Chorvátsko: zdražovanie, zatváranie púmp a odliv vodičov

Kým v Rakúsku ide najmä o rast cien, v Chorvátsko sa situácia vyostruje oveľa dramatickejšie.

Nové zdražovanie vyvolalo nápor na čerpacie stanice. Vodiči sa snažia natankovať ešte pred zvýšením cien, ktoré majú dosiahnuť približne 1,71 eura za benzín a 1,84 eura za naftu.

To znamená, že plná nádrž nafty môže vyjsť aj o viac než 14 eur drahšie než doteraz, píše Blic.rs.

Lacnejšie tankovanie za hranicou

Rast cien okamžite otvoril otázku, či sa oplatí tankovať v zahraničí. Odpoveď je pre mnohých jasná.

V susednej Bosne a Hercegovine sú ceny výrazne nižšie – benzín približne za 1,31 eura a nafta okolo 1,64 eura za liter.

Rozdiely sú citeľné:

  • pri nafte úspora približne 10 eur na nádrž
  • pri benzíne až okolo 20 eur

Pre obyvateľov pohraničia sa tak tankovanie za hranicou opäť stáva bežnou voľbou.

Zaujímavé pritom je, že ešte nedávno bol trend opačný a vodiči z Bosny chodili tankovať do Chorvátska.

Pumpy zatvárajú, dodávky viaznu

Okrem cien čelí Chorvátsko aj problémom so zásobovaním. V niektorých oblastiach sa situácia vyhrotila natoľko, že čerpacie stanice obmedzujú prevádzku alebo úplne zatvárajú.

V obci Udbina zostala v prevádzke len jedna pumpa, ktorá funguje v skrátenom režime.

Prevádzkovatelia hovoria otvorene o stratách. Predaj niektorých druhov nafty prebieha pod nákupnou cenou, čo robí podnikanie neudržateľným.

Nespokojnosť medzi ľuďmi aj podnikateľmi

Miestni obyvatelia opisujú situáciu ako čoraz náročnejšiu. Dostupnosť paliva sa zhoršuje a tankovanie sa mení na problém.

Podnikatelia upozorňujú, že súčasný model dlhodobo nefunguje. Predaj palív pod cenu podľa nich znamená len prehlbovanie strát.

Štát sľubuje pomoc, otázniky zostávajú

Vláda reaguje prísľubom podpory pre menších distribútorov, napríklad vo forme odkladov splátok úverov.

Časť odborníkov však tvrdí, že to nebude stačiť. Navrhujú aj zníženie daní a ďalšie opatrenia.

Región pod tlakom

Kombinácia rastúcich cien, výpadkov dodávok a presunu zákazníkov do zahraničia vytvára tlak na celý trh.

Zatiaľ čo v Rakúsku sa diskutuje o rekordných cenách, Chorvátsko už rieši aj reálne problémy s dostupnosťou palív.

