Časť stropu bytu sa prepadla! Evakuovali troch ľudí, zranenia sa našťastie nevyskytli

V centre Olomouca sa prepadla časť stropu bytu. (Zdroj: X/hasici_olomouc)
OLOMOUC - V byte v centre Olomouca sa dnes vpodvečer prepadla časť stropu, nikto nebol zranený. Podľa statika nie je možné byt kvôli poškodenej stropnej konštrukcii naďalej užívať, radnica preto pre troch evakuovaných obyvateľov zabezpečuje náhradné ubytovanie. Povedal to hovorca hasičov Peter Behal.
Deštrukcia stropu bola hasičom nahlásená okolo 17.30 h. Uvoľnená suť spadla napríklad do kúpeľne, na časti stropu zostali odhalené drevené trámy. "Na mieste bolo zistené prepadnutie stropných podhľadových konštrukcií. V čase udalosti sa v objekte nachádzali tri osoby, udalosť sa našťastie zaobišla bez zranení," uviedol Behal.