Desaťtisíce ľudí v Prahe protestujú proti krokom Babišovej vlády: Polícia zaistila muža so strelnou zbraňou!

PRAHA - Na Letenskej pláni v Prahe sa v sobotu popoludní zišli desaťtisíce ľudí na demonštrácii, ktorú zvolal spolok Milion chvilek pod heslom „Nenecháme si ukradnúť budúcnosť“. Organizátori chcú upozorniť na to, že kroky vlády Andreja Babiša podľa nich smerujú k oslabovaniu demokratických inštitúcií. Kritizujú tlak na verejnoprávne médiá či výšku výdavkov na obranu. Spolok ľudí vyzval, aby inštitúcie aj verejnoprávne médiá bránili.
Aktualizované 16:10 Pražskí policajti pri začatí dnešnej demonštrácie na Letnej, ktorú organizuje spolok Milión chvíľ pre demokraciu, zaistila muža, ktorý podľa nej z okna strieľal na ulici z airsoftových zbraní. Polícia o tom informovala na sieti X a ČTK to bez ďalších podrobností povedal policajný hovorca Ján Daněk. Okrem tohto incidentu policajti pred podujatím, ktoré sa začalo o 15.00 h, riešili dopravné komplikácie kvôli veľkému počtu účastníkov.
Výzva proti zneužívaniu moci
„Sme tu preto, aby sme sa jasne postavili proti zavlečeniu našej krajiny na cestu Slovenska a Maďarska. A odkazujeme politikom: To, že ste boli zvolení, vám nedáva právo zneužívať moc, ničiť inštitúcie, kupovať si beztrestnosť a zavádzať v ČR maniere východných autoritárov. Táto krajina nie je na predaj a my si ju nenecháme ukradnúť,“ vyhlásil predseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.
Známé osobnosti na pódiu
Medzi ohlásenými rečníkmi sú viaceré známe osobnosti, napríklad herci Jiří Lábus, Zdeněk Svěrák a Ivan Trojan, ale tiež odborníci na bezpečnosť či vedci.
Protest nadväzuje na akciu zo začiatku februára, keď sa na Staromestskom a Václavskom námestí v Prahe zišli desaťtisíce ľudí, aby podporili prezidenta Petra Pavla. Bolo to krátko po tom, ako Pavel zverejnil SMS od ministra zahraničných vecí Petra Macinku týkajúce sa vymenovania Filipa Turka za ministra, na základe ktorých ho obvinil z vydierania.
Kritika poslancov a vlády
Organizátori sobotnej demonštrácie poukázali na to, že odvtedy poslanci nevydali Babiša ani predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru na trestné stíhanie, vláda podľa nich robí na úradoch „čistky“, zľahčuje hrozby z Ruska či škrtla peniaze na obranu.
Účasť extrémistov vo vláde je príliš veľká cena za Babišovu imunitu, uviedol Trojan
Trojan odmietol výčitky, že by účastníci demonštrácie nerešpektovali výsledky volieb. Víťaz volieb je podľa neho jasný. "Ale súčasnú politiku do veľkej miery určujú extrémistické a populistické strany, ktoré majú kľúčové rezorty obrany, zahraničia, životného prostredia či kultúry," uviedol s odvolaním sa na SPD a Motoristov. Ide o príliš veľkú cenu za Babišovu imunitu, vyhlásil. Parlament hlasy vládnej koalície pred dvoma týždňami nevydal premiéra na trestné stíhanie v dotačnom prípade Čapí hnízdo.
Herec kritizoval, že pre menšie vládne strany je v politike bežná agresia, z ktorej sa potom stáva norma. "Tu by sme nemali prejsť a už vôbec nie akceptovať," dodal Trojan. Kritizoval, že Česko sa vydáva pod súčasnou vládou cestou Slovenska a Maďarska, stáva sa čiernym pasažierom spoločnej obrany a obmedzuje pomoc napadnutej Ukrajine.
Minár povedal, že na demonštráciu dorazili ľudia, ktorí sa prišli postaviť za slobodu a demokraciu.