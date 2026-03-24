Utorok24. marec 2026, meniny má Gabriel, zajtra Marián

Návrat k jadrovým testom? USA riešia, ako splniť Trumpov príkaz na ich obnovenie

TASR

WASHINGTON - Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí v utorok uviedol, že Spojené štáty naďalej zvažujú, ako vykonať príkaz prezidenta Donalda Trumpa na obnovenie testovania jadrových zbraní. Informuje správa agentúry Reuters.

Predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť Thomas DiNanno povedal senátnemu výboru pre zahraničné vzťahy, že doposiaľ sa nekonali žiadne rokovania o uskutočnení atmosférických jadrových testov. USA nepodnikli takýto test zbraní od roku 1962. DiNanno však nevylúčil obnovenie podzemných testov nukleárnych zbraní, pričom posledný sa v Spojených štátoch uskutočnil v roku 1992.

„Neprijali sme žiadne konkrétne rozhodnutie o tom, ako by mal takýto testovací program vyzerať,“ ozrejmil predstaviteľ. Trump vydal usmernenie na obnovenie testov jadrových zbraní ešte v októbri, pripomína Reuters. DiNanno zopakoval obvinenia USA, že Rusko a Čína vykonali podzemné testovacie jadrové výbuchy, čo Moskva a Peking popierajú a niektorí experti spochybňujú, píše Reuters. „Toto vytvára pre Spojené štáty neprijateľnú nevýhodu, pretože netestujú,“ dodal.

Natálie Kočendová neplánuje syna očkovať
BRATISLAVA: Greenpointy pri novej električkovej trati v Petržalke
Matúš Vallo a Martin Chren hovoria, že záložne sú problémové
Meteorológovia bijú na poplach: Západ čaká koncom týždňa SNEŽENIE a mráz!
Fiasko s financovaním PS zatriaslo aj známou neziskovkou: Sypeme si popol na hlavu, že sme to neodhalili!
Ďalší pokus o podvod na vystrašenej seniorke? Muži ju nútili zaplatiť tisíce za nechcenú opravu strechy!
Polícia odhalila dvoch mužov: Heroín a metamfetamín predávali v Bratislave, hrozí im 15 rokov
Rokovania s Iránom v plnom prúde? Trump hovorí o dohode bez jadrových zbraní a obrovskom darčeku od Iránu
Spoveď letušky, ktorá prežila DESIVÚ haváriu na letisku v New Yorku: Život jej zachránila nečakaná vec
Návrat k jadrovým testom? USA riešia, ako splniť Trumpov príkaz na ich obnovenie
Obrovský škandál v nemocnici: Muža omylom vyhlásili za mŕtveho! Ten čelil veľkým problémom
Plačková po prvýkrát odhalila tvár svojej dcérky: Toto rozkošné bábo je naša chrumečka
Lily Allen vie ako byť sexi: Krajky, čipka, zvodné líčenie a dokonalé telo v negližé
Judínyová po rokoch v spoločnosti: Na Let’s Dance len v podprsenke! Táto žena že má po 50-ke?!
Tie sú ale rozkošné! Pocisková ukázala deti: Podobnosť s rodičmi? Ani náhodou! Na koho sa podali?
Slávna eskortka bije na poplach: Ak sa vám v spálni deje TOTO, prestaňte hľadať výhovorky a utekajte k lekárovi!
Hnedé vajcia sú zdravšie ako biele: Pravda alebo mýtus?
Kam miznú milióny SPERMIÍ, ktoré nevyhrali? VIDEO Nová simulácia odhalila FASCINUJÚCI proces v našom tele
Zaspíte do 2 minút? Youtuber otestoval TAJNÚ METÓDU vojakov a zistil, že TOTO je kľúčom k úspechu
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Dvojité ceny na pumpách sú vysoko diskriminačné: Brusel poslal vláde jasný odkaz, Fico už hovorí o predlžovaní opatrení!
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dopravcovia varujú pred kolapsom: Drahé palivo môže zastaviť dodávky tovaru, pocítia to všetci!
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?

Favorizovaná Nitra opäť s prehrou: Domáci Michalovčania zdolali súpera a nečakane vedú v sérii
Opäť tesné víťazstvo Slovana v Mikuláši: Liptáci prišli o nádej na konci zápasu gólom Dmowského
VIDEO Absolútny šok na Anfielde: Egyptská legenda oznámila nečakané rozhodnutie!
VIDEO Dokonalosť v pohybe: Shiffrinová to rozbalila v plnej paráde a je blízko k zisku veľkého glóbusu
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčší mýtus o produktivite: Celý čas to robíte zle a ani o tom neviete
Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Turecko práve predstavilo „kamikadze“ dronovú loď PİRANA. Nepriateľ ju uvidí až na poslednú chvíľu
Zo sovietskej ponorky K-278 Komsomolets už 30 rokov uniká rádioaktivita. Takto ovplyvňuje život v oceáne
Vedci objavili spôsob, ako znížiť nebezpečný brušný tuk. Celková váha pritom ale nemusí klesnúť
Šéf AI firmy varuje: Generácia Z sa má pripraviť na nezamestnanosť okolo 30 percent
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
