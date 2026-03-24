Návrat k jadrovým testom? USA riešia, ako splniť Trumpov príkaz na ich obnovenie

WASHINGTON - Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí v utorok uviedol, že Spojené štáty naďalej zvažujú, ako vykonať príkaz prezidenta Donalda Trumpa na obnovenie testovania jadrových zbraní. Informuje správa agentúry Reuters.
Predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť Thomas DiNanno povedal senátnemu výboru pre zahraničné vzťahy, že doposiaľ sa nekonali žiadne rokovania o uskutočnení atmosférických jadrových testov. USA nepodnikli takýto test zbraní od roku 1962. DiNanno však nevylúčil obnovenie podzemných testov nukleárnych zbraní, pričom posledný sa v Spojených štátoch uskutočnil v roku 1992.
„Neprijali sme žiadne konkrétne rozhodnutie o tom, ako by mal takýto testovací program vyzerať,“ ozrejmil predstaviteľ. Trump vydal usmernenie na obnovenie testov jadrových zbraní ešte v októbri, pripomína Reuters. DiNanno zopakoval obvinenia USA, že Rusko a Čína vykonali podzemné testovacie jadrové výbuchy, čo Moskva a Peking popierajú a niektorí experti spochybňujú, píše Reuters. „Toto vytvára pre Spojené štáty neprijateľnú nevýhodu, pretože netestujú,“ dodal.