Trump odmietol prímerie s Iránom: USA majú podľa neho vo vojne jasnú prevahu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok odmietol možnosť uzavretia prímeria s Iránom a vyhlásil, že Washington má v tri týždne trvajúcej vojne prevahu. Informovala o tom agentúra AFP.
„Nechcem uzatvárať prímerie. Viete, prímerie neuzatvárate vtedy, keď doslova drvíte druhú stranu,“ povedal Trump novinárom pri odchode z Bieleho domu na Floridu. Na otázku, či by bol Izrael pripravený ukončiť vojnu zároveň s ním, Trump odpovedal, že si myslí, že áno. Zdôraznil pritom, že vzťahy medzi oboma krajinami sú „veľmi dobré“. Spojené štáty a Izrael podľa neho sledujú rovnaký cieľ. „Chceme víťazstvo – obaja. A to je to, čo máme,“ dodal prezident.
Trump predtým počas slávnostného ceremoniálu v Bielom dome opäť tvrdil, že vojenská operácia proti Iránu, ktorá vstupuje do štvrtého týždňa, pokračuje veľmi dobre. „V Iráne to ide mimoriadne dobre,“ vyhlásil Donald Trump a vyzdvihol vojenské úspechy, ktoré podľa neho boli dosiahnuté od začiatku americko-izraelskej ofenzívy 28. februára.
Americký prezident nedávno zverejnil viacero protichodných vyhlásení týkajúcich sa potenciálneho trvania konfliktu: niekedy sľuboval veľmi blízky koniec a inokedy naznačoval, že americká armáda sa s jeho ukončením neponáhľa. Nálety na Irán pripravili o život mnohých vysokopostavených predstaviteľov iránskych bezpečnostných zložiek. Analytici upozorňujú, že tieto cielené útoky by mohli konflikt ďalej eskalovať.
Humanitárne organizácie už teraz vyzývajú na ochranu civilného obyvateľstva a na poskytnutie pomoci. Iránsky Červený polmesiac hlási v Iráne viac ako 1444 obetí vrátane najmenej 204 detí. Pri izraelských útokoch na Libanon bolo zabitých viac ako 1000 ľudí.