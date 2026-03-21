Trump, Babiš a Netanjahu vyslovili podporu Orbánovi: Lídri chvália jeho obranu hraníc, kultúry a Západu

BUDAPEŠŤ - Na piatom ročníku budapeštianskej medzinárodnej Konferencie konzervatívnej politickej akcie (CPAC) Hungary rezonovali v sobotu videoodkazy svetových lídrov. Americký prezident Donald Trump vyjadril maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi „plnú a bezpodmienečnú podporu“ pred nadchádzajúcimi voľbami. Informuje o tom server telex.hu o tom.
Trump chváli Orbána
Trump označil Orbána za silného lídra, ktorý bráni hranice, kultúru a suverenitu, a vyzdvihol spoločnú cestu za obnovou Západu.
K účastníkom sa na diaľku prihovoril aj český premiér Andrej Babiš, ktorý sa ospravedlnil pre riešenie krízy v Česku. Vo videu pochválil maďarskú vládu za ochranu národných záujmov a podporu rodín.
Netanjahu vyzdvihuje stabilitu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil Orbána za „skalu“ stability a poďakoval Maďarsku za obranu západnej civilizácie.
Babiš oceňuje Maďarsko
Syn bývalého brazílskeho prezidenta Eduardo Bolsonaro varoval, že Orbána by mohol po prípadnej strate moci postihnúť podobný osud ako jeho otca, ktorého proces označil za politickú pomstu.
Masívna účasť na konferencii
Na piaty ročník konferencie pricestovali gruzínsky premiér Irakli Kobachidze, argentínsky prezident Javier Milei, spolupredsedníčka nemeckej strany AfD Alice Weidelová, bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki, lídri európskej pravice a ministri. Organizátori avizovali 667 zahraničných návštevníkov z 51 krajín. S prejavom vystúpi 45 rečníkov.
Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila v roku 2022 v Budapešti.