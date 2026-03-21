Obmedzenia prístupu tlače zo strany Pentagónu sú podľa sudcu protiústavné

WASHINGTON - Americký federálny sudca v piatok rozhodol, že mediálna politika Pentagónu, na základe ktorej odobrali akreditácie viacerým mediálnym organizáciám, je protiústavná. Prvky týchto opatrení sú podľa súdu nezákonné, pretože porušujú prvý a piaty dodatok Ústavy Spojených štátov, informuje agentúra AFP a Reuters.
Sudca Paul Friedman vo svojom rozhodnutí uviedol, že hoci národná bezpečnosť musí byť chránená, pre verejnosť je kľúčové mať prístup k informáciám, najmä vzhľadom na nedávnu americkú operáciu vo Venezuele a prebiehajúcu vojnu v Iráne. „Je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby mala verejnosť prístup k informáciám z rôznych perspektív o tom, čo jej vláda robí, aby mohla verejnosť podporovať vládnu politiku, ak ju chce podporovať; alebo protestovať, ak chce protestovať,“ tvrdí sudca.
Hovorca Pentagónu Sean Parnell na sociálnych sieťach oznámil, že vláda nesúhlasí s rozhodnutím súdu a odvolá sa proti nemu. Denník The New York Times (NYT) podal v decembri 2025 žalobu na Pentagón, v ktorej uviedol, že jeho nové pravidlá „porušujú prvý dodatok ústavy a snažia sa obmedziť schopnosť novinárov robiť to, čo novinári vždy robili - klásť otázky vládnym zamestnancom a zbierať informácie, aby mohli prinášať správy, ktoré verejnosti poskytnú viac ako oficiálne vyhlásenia“. Podľa nich redaktori môžu prísť o akreditáciu, ak ich nebudú dodržovať a zverejnia niečo, čo neschválili predstavitelia Pentagónu, ozrejmil NYT.
Americké a mnohé medzinárodné spravodajské agentúry vrátane AFP, AP, Fox News a NYT odmietli v polovici októbra podpísať tieto nové mediálne pravidlá, v dôsledku čoho prišli o akreditáciu Pentagónu. Hovorca NYT Charlie Stadtlander tvrdí, že piatkový verdikt presadzuje ústavou chránené práva slobodnej tlače a „opätovne potvrdzuje právo denníka The Times a ďalších nezávislých médií pokračovať v kladení otázok v mene verejnosti“. „Američania si zaslúžia mať prehľad o tom, ako je riadená ich vláda, a o krokoch, ktoré podniká armáda v ich mene a z ich daní,“ konštatoval.