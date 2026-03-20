Moskva ponúka dohodu USA: Irán za Ukrajinu v hre o spravodajské informácie

MOSKVA/WASHINGTON - Rusko údajne navrhlo, že prestane zdieľať spravodajské informácie s Iránom, ak Spojené štáty urobia to isté vo vzťahu k Ukrajine, napísal spravodajský magazín Politico citovaný britskou stanicou BBC.
Dva zdroje oboznámené s americko-ruskými rokovaniami tvrdia, že ruský prezident Vladimir Putin údajne Spojeným štátom navrhol, že Moskva prestane poskytovať Teheránu spravodajské informácie, napríklad presné súradnice amerických vojenských zariadení na Blízkom východe, ak Washington nebude dávať Kyjevu spravodajské informácie o Rusku. Spojené štáty tento návrh odmietli, dodali zdroje. Biely dom aj ruské veľvyslanectvo vo Washingtone odmietli záležitosť komentovať. Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev však označil správu webu Politico za „falošnú“.
Zdroje Politica uviedli, že to bol údajne práve Dmitrijev, kto túto ponuku tlmočil Američanom. Stalo sa tak počas jeho cesty na Floridu, kde sa 11. marca v Miami stretol s predstaviteľmi administratívy amerického prezidenta Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Politico podotkol, že samotná existencia návrhu vyvolala obavy medzi európskymi diplomatmi, že Moskva sa snaží vraziť klin medzi Európu a USA, a to v kritickom momente pre transatlantické vzťahy.
Rusko predložilo USA aj ďalšie návrhy týkajúce sa Iránu, ale všetky boli zamietnuté, uviedol ďalší zdroj oboznámený s diskusiami. Podľa tohto zdroja USA odmietli okrem iného aj návrh na presun iránskeho obohateného uránu do Ruska, o ktorom predtým informoval Axios.