Piatok20. marec 2026, meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav

Trosky rakety dopadli pri Starom Meste v Jeruzaleme: Izrael hovorí o „šialenstve režimu“ v Iráne

Nad starým mestom v Jeruzaleme stúpa dym.
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

Jeruzalem 20. marca (TASR) - V blízkosti hradieb Starého Mesta v Jeruzaleme dopadli v piatok zrejme trosky z iránskej rakety. Izrael tento útok odsúdil ako prejav „šialenstva iránskeho režimu,“ uviedol web i24news.

Izraelská polícia na mieste činu pre agentúru AFP uviedla, že lokalitu v blízkosti hradieb zasiahli zrejme trosky po zneškodnení rakety protivzdušnou obranou. Novinár AFP spresnil, že miesto dopadu sa nachádzalo pri Sionskej bráne vzdialenej niekoľko sto metrov od posvätných miest - mešity al-Aksá, Múru nárekov a Chrámu Božieho hrobu.

Na záberoch, ktoré odvysielali izraelské médiá, je vidieť, že zvyšky rakety poškodili cestu južne od Starého Mesta, na vrchu Sion, neďaleko židovskej a arménskej štvrte. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na sociálnej sieti X poukázal na to, že iránskym „darčekom“ k sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí moslimský pôstny mesiac ramadán, sú rakety namierené proti mešite al-Aksá, tretiemu najposvätnejšiemu miestu islamu.

„Útok Iránu na posvätné miesta troch náboženstiev odhaľuje šialenstvo režimu, ktorý sa tvári, že je náboženský,“ uviedol Saar. Jeruzalem za posledných 24 hodín zaznamenal značný počet varovaní pred iránskymi raketami: štyri za hodinu vo štvrtok večer a sedem za hodinu v piatok, dodal denník Le Monde.

Viac o téme: ZásahStaré mestoJeruzalem
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Petičiari za košický Pamätník Sovietom vítajú prijatie zákona o vyššej ochrane pamätníkov.
Petičiari za košický Pamätník Sovietom vítajú prijatie zákona o vyššej ochrane pamätníkov.
Správy
Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Prominenti
Matej Duša a Tamara Potocká sú najlepší plavci za rok 2025
Matej Duša a Tamara Potocká sú najlepší plavci za rok 2025
Šport

Domáce správy

Prezident Slovenskej republiky Peter
Prezident Pellegrini zverejnil výplatnú pásku: Aj mňa sa dotkla konsolidácia, tvrdí! O koľko mu klesol príjem?
Domáce
FOTO Skládka odpadu zachvátená ohňom:
Skládka odpadu zachvátená ohňom: Hasiči zasahujú v Partizánskej Ľupči
Domáce
Myslia si, že ak
Myslia si, že ak majú peniaze, môžu všetko?! Bojnická zoo zverejnila šokujúce informácie: TOMUTO musia čeliť
Domáce
Polícia vedie trestné stíhania pre automaty s drogami vo viacerých mestách: Zaistila viacero takýchto automatov
Polícia vedie trestné stíhania pre automaty s drogami vo viacerých mestách: Zaistila viacero takýchto automatov
Banská Bystrica

Zahraničné

Študenti čakajú v rade
Panika v Británii: Smrtiaca meningitída sa preniesla na druhú školu! Vakcíny sa minuli
Zahraničné
Experti bijú na poplach:
Experti bijú na poplach: Celý svet čelí energetickej kríze! TOTO sú opatrenia na jej zmiernenie
Zahraničné
Zahraničné
USA zaútočili na loď
USA zaútočili na loď podozrivú z pašovania drog: Incident prežili traja ľudia
Zahraničné

Prominenti

Tragická smrť známej influencerky
Tragická smrť známej influencerky (†23) v Thajsku: Jej mame hrozia miliónové dlhy!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, 2.kolo, Ján
Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Domáci prominenti
Lásky v Istanbule. Na
Šokujúca spoveď Veroniky Žilkovej: Pokus o samovraždu!
Domáci prominenti
Mimoriadne smutná správa: Zomrel
Mimoriadne smutná správa: Zomrel legendárny Chuck Norris (†86)!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šokujúca spoveď z cely:
Šokujúca spoveď z cely: TOTO je realita ženských väzníc! Napätie tam končí KRVAVÝMI konfliktmi
Zaujímavosti
Vyhadzujete šupky z cibule?
Vyhadzujete šupky z cibule? Robíte zle, treba s nimi robiť toto - čítajte
vysetrenie.sk
Hororový nález riešili mestskí
To ČO sa našlo pri garážach? Policajti riešili prípad, s akým sa bežne nestretávajú ani tí NAJSKÚSENEJŠÍ!
Zaujímavosti
Vytiahla z nich MAJLAND
Vytiahla z nich MAJLAND a zničila im životy: Spoveď podvodníčky, ktorá presne vedela, čo chcú ZÚFALÍ muži počuť
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!

Šport

HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online z 1. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online z 1. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Zlá správa pred zápasom s Kosovom: V nominácii Slovenska nastala vynútená zmena
Zlá správa pred zápasom s Kosovom: V nominácii Slovenska nastala vynútená zmena
Reprezentácia
HK Nitra – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 1. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HK Nitra – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 1. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Slovenské sklamanie na MS: Emma Zapletalová do boja o finále štvorstovky nenastúpila
Slovenské sklamanie na MS: Emma Zapletalová do boja o finále štvorstovky nenastúpila
MS v atletike

Auto-moto

TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Hľadám prácu
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Rady, tipy a triky
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Vzťahy na pracovisku
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Kariérne poradenstvo

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Rady a tipy
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Skladovanie potravín

Technológie

Novú vakcínu stačí pichnúť do stehna a srdce po infarkte je ako nové: Prelomový liek saRNA ukázal na myšiach pozitívne výsledky
Novú vakcínu stačí pichnúť do stehna a srdce po infarkte je ako nové: Prelomový liek saRNA ukázal na myšiach pozitívne výsledky
Veda a výskum
Rusko má v rukách ukradnutý americký nástroj na špehovanie telefónov. Stačí jedna návšteva webu a tvoj mobil môže vyzradiť všetko
Rusko má v rukách ukradnutý americký nástroj na špehovanie telefónov. Stačí jedna návšteva webu a tvoj mobil môže vyzradiť všetko
Bezpečnosť
AI ti má zjednodušiť život, no môže to dopadnúť zle. Veľký regulačný úrad bije na poplach pred tým, kam to celé smeruje
AI ti má zjednodušiť život, no môže to dopadnúť zle. Veľký regulačný úrad bije na poplach pred tým, kam to celé smeruje
Technológie
CO2 už nemusí byť len odpad: Vedci našli spôsob, ako ho efektívnejšie premeniť na palivo
CO2 už nemusí byť len odpad: Vedci našli spôsob, ako ho efektívnejšie premeniť na palivo
Veda a výskum

Bývanie

Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny

Pre kutilov

Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Snúbenica Janka Ďuricu, Diana Kačurová porodila: Bábätko dostalo krásne meno, do rodiny pribudol malý parťák
Slovenské celebrity
Snúbenica Janka Ďuricu, Diana Kačurová porodila: Bábätko dostalo krásne meno, do rodiny pribudol malý parťák
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Študenti čakajú v rade
Zahraničné
Panika v Británii: Smrtiaca meningitída sa preniesla na druhú školu! Vakcíny sa minuli
Experti bijú na poplach:
Zahraničné
Experti bijú na poplach: Celý svet čelí energetickej kríze! TOTO sú opatrenia na jej zmiernenie
Prezident Slovenskej republiky Peter
Domáce
Prezident Pellegrini zverejnil výplatnú pásku: Aj mňa sa dotkla konsolidácia, tvrdí! O koľko mu klesol príjem?
Myslia si, že ak
Domáce
Myslia si, že ak majú peniaze, môžu všetko?! Bojnická zoo zverejnila šokujúce informácie: TOMUTO musia čeliť

Ďalšie zo Zoznamu