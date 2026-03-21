Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov mení pravidlá: Zasiahnu aj TURISTOV! Stopka pre nákupy či kávičky

KÁHIRA - Obľúbená dovolenková destinácia mnohých Slovákov mení pravidlá. Egyptská vláda oznámila, že po novom od 28. marca budú všetky reštaurácie, obchody, kaviarne a nákupné centrá povinné zatvoriť o 21:00. Opatrenie má zatiaľ trvať mesiac.
Výnimkou budú štvrtky a piatky, kedy musia zatvoriť až o 22.00. Vláda sa chystá po tejto počiatočnej fáze situáciu prehodnotiť. V Egypte tiež pristúpia k deaktivácii osvetlenia billboardov na uliciach a verejných námestiach. Okrem toho chce ísť krajina aj cestou znižovania všeobecného pouličného osvetlenia a odkladania národných projektov, ktoré si vyžadujú vysokú spotrebu nafty. Ministerstvo zahraničných vecí SR zároveň upozornilo, že vládna štvrť v New Cairo Capital City sa bude denne uzatvárať o 18.00.
Ako upozornil web Egypt Independent, krajinu k takémuto kroku núti súčasná zlá situácia s nerastnými surovinami vo svete. Egypt sa vo veľkej miere spolieha na zemný plyn, ktorý využíva na napájanie svojich elektrární. V dôsledku regionálneho konfliktu a prerušenia dovozu plynu však momentálne čelí deficitu týchto dodávok. Zároveň stúpa aj cena zemného plynu.
Vláda chce znížením spotreby v „nepodstatných“ oblastiach, ako sú nákupné centrá a pouličné reklamy, predchádzať výpadkom prúdu.