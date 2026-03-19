EÚ tlačí na nové sankcie proti Rusku: Slovensko a Maďarsko stále stoja proti

BRUSEL – Lídri 25 členských krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli vyzvali na čo najrýchlejšie prijatie 20. balíka sankcií voči Rusku a očakávajú, že prvé prostriedky z podpornej pôžičky pre Ukrajinu budú vyplatené na začiatku apríla. Spoločné závery Európskej rady (ER) o Ukrajine nepodporili Slovensko a Maďarsko.
Nové reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku a vyplatenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Dôvodom je zastavený tranzit ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tvrdí, že po ruských útokoch je zariadenie naďalej poškodené; Budapešť s Bratislavou to spochybňujú. „Po svojom rozhodnutí z decembra 2025 poskytnúť Ukrajine podpornú pôžičku vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 a 2027 ER víta jej prijatie spoluzákonodarcami (Európskym parlamentom) a očakáva prvé vyplatenie prostriedkov začiatkom apríla,“ zdôraznili lídri vo vyhlásení predsedu ER Antónia Costu. Vyzvali tiež mimoúnijné krajiny, aby pomohli pokryť zostávajúci finančný deficit Ukrajiny 30 miliárd eur.
Európa z požiadaviek proti Rusku neustúpi
Európska rada podľa textu podporuje zintenzívnenie úsilia EÚ pri zabezpečení urgentných opráv, obnovy a posilňovania odolnosti ukrajinského energetického systému. Po vypuknutí vojny na Blízkom východe a následnom ochromení lodnej dopravy v strategickom Hormuzskom prielive sa objavili výzvy, napríklad zo strany Orbána, aby EÚ pozastavila energetické sankcie voči Rusku v snahe čeliť rastúcim cenám energií. Európska komisia to jasne odmietla a 25 lídrov na summite „opätovne zdôrazňuje význam ďalšieho znižovania energetických príjmov Ruska.“ „Budúcnosť Ukrajiny a jej občanov je v EÚ,“ uviedli predstavitelia 25 členských štátov. Zároveň privítali pokrok Kyjeva v procese európskej integrácie a vyzvali na pokračovanie potrebných reforiem.
Európska rada opätovne vyjadrila podporu Ukrajine, odsúdila ruské útoky a vyzvala na komplexný, spravodlivý a trvalý mier založený na zásadách OSN a medzinárodného práva, ktorý bude podporený bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu. „EÚ a jej členské štáty sú pripravené prispieť k bezpečnostným zárukám pre Kyjev, najmä prostredníctvom tzv. koalície ochotných a v spolupráci so Spojenými štátmi,“ dodali.