Poriadne tučná hotovosť a žiadne doklady! Záhada stratenej peňaženky priniesla prekvapivé rozuzlenie

BRNO - Predstavte si, že v bežnom obchode stratíte peňaženku, v ktorej nosíte celoživotné úspory alebo hotovosť na auto. Presne to sa stalo štyridsiatnikovi v Brne, ktorý pri nákupoch vytratil viac ako 107-tisíc českých korún (približne 4 365 eur). Hoci v peňaženke nemal žiadne doklady, vďaka poctivému nálezcovi a moderným technológiám sa tento príbeh dočkal šťastného konca.
Sobotňajší nákup v brnianskych Žideniciach sa pre nemenovaného muža takmer zmenil na osobnú finančnú katastrofu. Pri pohybe v predajni mu z vrecka nenápadne vykĺzla peňaženka. To, že v nej chýbali osobné doklady, situáciu spočiatku komplikovalo – policajti totiž netušili, komu rozprávkový obnos peňazí patrí.
Našťastie, na hodnotný nález okamžite upozornila ochranka obchodu, ktorá privolala mestskú políciu. Strážnici po otvorení peňaženky neverili vlastným očiam. Napočítali v nej presne 107-tisíc českých korún, čo je v prepočte viac ako 4 360 eur.
Hoci muž v peňaženke nemal občiansky preukaz, osudným sa mu stal kamerový systém predajne. Ten presne zachytil moment, kedy mu hotovosť vypadla. Mestská polícia preto cez médiá a sociálne siete zverejnila výzvu, aby sa majiteľ prihlásil.
„Včera popoludní na našu služobňu skutočne prišiel štyridsiatnik zo záznamu. Presne určil obchod, čas nákupu a poznal aj farbu a značku peňaženky,“ opísal hovorca brnianskych strážnikov Jakub Ghanem.
Keďže polícia presnú sumu v médiách tajila, kľúčovou otázkou bolo, koľko peňazí v nej vlastne bolo. Muž ani na sekundu nezaváhal a sumu prevyšujúcu 107-tisíc korún uviedol úplne presne. O tom, že sa jeho majetok našiel, sa dozvedel netradične – od svojich známych, ktorí postrehli policajnú výzvu v správach. Vďačný muž si tak svoje tisíce eur prevzal priamo na služobni, pričom neskrýval obrovskú úľavu.