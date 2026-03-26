Daňovníci POZOR! Oznámenie o odklade daňového priznania nie je možné podať e-mailom

BRATISLAVA - Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov nie je možné doručiť prostredníctvom e-mailu. Takéto podanie sa nepovažuje za riadne podané a nemôže byť akceptované, upozornil vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Daňovníci môžu podľa neho oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podať výhradne dvomi spôsobmi. Jeden je elektronicky cez portál FS, ktorý je povinný pre všetky subjekty, ktoré majú zákonom uloženú povinnosť elektronickej komunikácie. Druhou možnosťou je v papierovej podobe, a to osobne na podateľni daňového úradu alebo poštou. To platí len pre fyzické osoby, ktoré nemajú povinnú elektronickú komunikáciu.
Podanie e-mailom nespĺňa zákonné náležitosti
„Podanie e-mailom nespĺňa zákonné náležitosti, predovšetkým neumožňuje jednoznačnú identifikáciu odosielateľa, nezaručuje bezpečné a preukázateľné doručenie a nespĺňa formálne požiadavky na spracovanie podania. Z týchto dôvodov je e-mailové oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov považované za neúčinné, akoby vôbec nebolo podané,“ zdôraznil Kováč.
Pripomenul, že daňovník si môže podanie daňového priznania k dani z príjmov odložiť napríklad pre nedostatok času na spracovanie podkladov či z dôvodu poberania príjmov zo zahraničia. „Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa podáva na predpísanom tlačive jednotnom pre fyzické aj právnické osoby. Nie je potrebné uvádzať dôvod odkladu a správca dane ho neschvaľuje. Musí byť podané najneskôr do 31. marca 2026,“ doplnil hovorca.