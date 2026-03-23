Kolaps na D1! Vážna nehoda paralyzovala dopravu, tvoria sa rozsiahle kolóny

TRNAVA/BRATISLAVA - Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy sa tvoria z dôvodu vážnej dopravnej nehody rozsiahle kolóny. Nehoda sa stala na 39. kilometri diaľnice. V súčasnosti je prejazdný jeden jazdný pruh. Polícia na to upozorňuje na sociálnej sieti.
„Z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov policajti časť diaľnice uzavreli. V súčasnosti je prejazdný jeden jazdný pruh,“ priblížila trnavská krajská polícia.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vyzvalo vodičov, aby sa uvedenému úseku vyhli. Použiť majú alternatívnu trasu cez zjazd Senec/Blatné, následne po ceste číslo 61 cez obce Blatné - Kaplna - Cífer - Hrnčiarovce nad Parnou a po ceste číslo 1286 smer Voderady, kde sa opäť pripoja na diaľnicu D1.