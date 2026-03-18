Desivé varovanie ministra: Putin má plán na totálnu deštrukciu Západu! Mier nič nevyrieši

TALIN - Koniec vojny na Ukrajine nemusí priniesť Európe pokoj. Estónsky minister zahraničia upozorňuje na hrozbu, ktorá môže po skončení vojny nabrať ešte nebezpečnejšiu podobu.

Mier ako ilúzia? Európa môže čeliť novej fáze konfliktu

Zastavenie bojov na Ukrajine by podľa estónskeho ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu rozhodne neznamenalo koniec problémov pre Európu. Naopak, upozorňuje, že práve po ukončení vojny sa môže situácia výrazne vyostriť – len v inej, menej viditeľnej forme.

Tsahkna na túto hrozbu poukázal počas návštevy Austrálie, kde otvorene hovoril o budúcnosti bezpečnostnej situácie nielen v Európe, ale aj mimo nej. Podľa jeho slov sa riziko netýka len starého kontinentu – zraniteľné môžu byť aj krajiny na opačnej strane sveta.

Hybridná vojna môže nabrať na sile

Estónsky minister varuje pred eskaláciou tzv. hybridnej vojny, ktorú Rusko podľa neho vedie proti Západu už dlhodobo. Po skončení klasických bojov na Ukrajine by však Moskva mohla presmerovať svoje kapacity práve do tejto formy konfliktu.

„Spojenci Ukrajiny, vrátane Austrálie, sa musia pripraviť na hybridné hrozby, ktoré môžu vzniknúť aj z radov ruských vojakov, ktorí po vojne prídu o uplatnenie,“ uviedol Tsahkna, ako cituje portál The Strategist.

Obavy z bývalých vojakov: riziko aj mimo Ruska

Jedným z najvážnejších scenárov je podľa Tsahknu situácia, keď sa časť veteránov nevráti do Ruska, ale rozptýli sa po svete. Takýto vývoj by mohol mať nebezpečné dôsledky.

„Pre Putina by to bola dvojnásobná výhra – ak by sa mnohí veteráni, medzi ktorými sú aj násilníci či páchatelia závažných zločinov, nevrátili domov, ale rozptýlili sa po Európe a ďalších krajinách vrátane Austrálie,“ varoval estónsky minister.

Aj preto navrhuje užšiu spoluprácu medzi Európou a Austráliou pri analýze toho, ako by Rusko mohlo takýchto ľudí využiť.

Sabotáže a incidenty: realita posledných rokov

Hybridné operácie podľa dostupných informácií nie sú len teoretickou hrozbou. Ako píše portál The Moscow Times, vyšetrovatelia v Európe spojili ruské siete od začiatku invázie s minimálne 151 sabotážnymi akciami.

Do štatistík sa pritom započítavajú len prípady, pri ktorých sa podarilo preukázať zapojenie konkrétnych aktérov a ktoré boli úspešne vykonané.

V samotnom Nemecku evidovali kriminalisti počas roka 2025 až 320 incidentov, pri ktorých existuje podozrenie na ruskú stopu.

Od podpaľačstva po drony nad letiskami

Tieto aktivity majú rôzne podoby – od útokov na verejné budovy a civilné objekty až po narúšanie dopravy. V poslednom období sa napríklad opakovane objavovali drony v blízkosti veľkých letísk, čo viedlo k prerušeniu letovej prevádzky.

Takéto incidenty podľa bezpečnostných expertov zapadajú do širšej stratégie destabilizácie.

Návrh na špeciálny tribunál

V reakcii na rastúce riziká Tsahkna navrhuje vytvorenie osobitného medzinárodného tribunálu, ktorý by sa zameral na hybridné operácie Ruska. Tento orgán by mal doplniť fungovanie Medzinárodného trestného súdu a pomôcť stíhať aj tých, ktorí riadia operácie priamo z územia Ruska.

Podľa estónskeho ministra je kľúčové, aby medzinárodné spoločenstvo reagovalo skôr, než sa tieto hrozby naplno rozvinú.

