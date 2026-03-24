Zákerná taktika Kremľa: Propaganda ide na plné obrátky! Estónsky minister sa Rusku vysmial

Margus Tsahkna, estónsky minister zahraničia (Zdroj: SITA/AP Photo/Aurel Obreja)
TALIN - Pohraničné estónske mesto Narva sa stalo terčom ruskej informačnej kampane. Objavujú sa tvrdenia o jeho oddelení, ktoré estónska vláda rázne odmieta.

Pokus o rozkol? Estónsko hovorí o provokácii

„Narva je a zostane estónskym mestom.“ Týmito slovami reagoval estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna na narastajúcu informačnú kampaň, ktorá sa snaží vykresliť toto pohraničné mesto ako akýsi separatistický útvar.

Ako uviedol pre portál Novinky.cz, nejde o nič spontánne, ale o cielene pripravenú provokáciu. Jej účel je podľa neho jasný – rozvíriť emócie, zasadiť pochybnosti a rozdeľovať spoločnosť. „Podobné pokusy poznáme. Objavujú sa opakovane, či už u nás alebo inde,“ zdôraznil.

Ako vznikla „Narvská republika“

Na podozrivú aktivitu upozornil ako prvý estónsky projekt Propastop, ktorý sa dlhodobo venuje odhaľovaniu dezinformácií. Krátko nato ju zachytil aj spravodajský portál Delfi.

Podľa zistení sa na sociálnych sieťach začali objavovať príspevky o vzniku takzvanej „Narvskej ľudovej republiky“. Server Militarnyi dokonca uviedol, že za kampaňou stojí Rusko.

Obsah sa šíri najmä cez platformy ako Telegram, VKontakte či TikTok. Vznikajú tam kanály nesúce názov „Narvská ľudová republika“, ktoré kombinujú symboliku separatizmu, militaristické vizuály aj politické posolstvá.

Meme, mačky… a skrytý odkaz

Na prvý pohľad pôsobí obsah nevinne. Obrázky mačiek, internetové vtipy či memy. No pri detailnejšom pohľade sa ukazuje jednotná línia: vykresliť Narvu ako samostatný politický celok.

Niektoré príspevky dokonca tvrdia, že „od Narvy až po Püssi sa rozprestiera ruská zem“. Iné mapy zobrazujú mesto ako nezávislý štát medzi Estónskom a Ruskom.

Citlivý bod na hranici

Narva je špecifická. Leží priamo na hranici s Ruskom a približne 96 percent jej obyvateľov hovorí po rusky. Práve podobné argumenty o „ochrane ruskojazyčných“ už Moskva v minulosti využila – napríklad pri útoku na Gruzínsko v roku 2008 či na Ukrajina v roku 2014.

Aj preto sa mesto často spomína ako potenciálny cieľ v prípade eskalácie konfliktu s NATO. Na toto riziko opakovane upozorňujú estónske aj západné spravodajské služby.

Lacná hra, ktorá nemá šancu

Minister Tsahkna označil celú operáciu za jednoduchú a lacnú manipuláciu, ktorá však podľa neho naráža na realitu. „Pre Estóncov, vrátane obyvateľov Narvy, je to téma bez významu,“ vysvetlil.

Zároveň varoval, že preberanie či zveličovanie takýchto myšlienok môže paradoxne pomáhať ich šíreniu a môže mať aj právne dôsledky.

Paradox mediálneho záujmu

Zaujímavý moment priniesol šéf rozhlasového spravodajstva verejnoprávnej stanice ERR Indrek Kiisler. Podľa neho sa z okrajovej témy stala veľká vec práve vďaka médiám. „Po tom, čo Propastop publikoval prvé informácie, prevzalo ich Delfi. Zrazu o tom vedeli desaťtisíce ľudí,“ upozornil. Zároveň pripustil, že nie je úplne jasné, kto za kampaňou stojí – či ide o koordinovanú operáciu, alebo len aktivitu „miestnych vtipkárov“.

Odolnosť ako najlepšia obrana

Estónsko však zostáva pokojné. Podľa šéfa diplomacie je spoločnosť dostatočne odolná, aby podobné pokusy ignorovala. „Najlepšou reakciou je informovanosť a rozvaha. Presne to naši občania robia,“ uzavrel Tsahkna.

Zaujímavé pritom je, že v celej svojej reakcii sa ani raz explicitne neodvolal na Rusko – napriek tomu, že práve ono je najčastejšie spomínané v súvislosti s touto kampaňou.

Súvisiace články

Ruská stíhačka narušila vzdušný priestor Estónska: Ruský diplomat skončil na koberčeku
Zahraničné
Vladimir Putin
Desivé varovanie ministra: Putin má plán na totálnu deštrukciu Západu! Mier nič nevyrieši
Zahraničné
Ilustračné foto
Provokácia Moskvy? Ruský ľadoborec prekročil hranicu Estónska bez povolenia!
Zahraničné
Margus Tsahkna, estónsky minister
Hrozivé slová ministra: Ak Rusko napadne Pobaltie, bude nasledovať reakcia! NATO zaútočí na Rusko devastujúco
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Zoznam TV
BMW i3 Neue Klasse
BMW i3 Neue Klasse
Auto-Moto
Paulína Bátovská Fialková po rozlúčke: Chcela som skončiť na vrchole
Paulína Bátovská Fialková po rozlúčke: Chcela som skončiť na vrchole
Zoznam TV

Domáce správy

Premiér SR Robert Fico.
Dnes zasadne vláda v Hronských Kľačanoch: Okrem tém regiónu sa bude venovať i legislatíve
Domáce
Napätie vo svete narastá:
Napätie vo svete narastá: Vojny menia nálady aj na Slovensku, ministerstvo mení pravidlá pre DRONY na letiskách!
Domáce
FOTO Na Slovnaftskej ulici v
V Bratislave horelo úmyselne: Štyri chaty na Slovnaftskej ulici zachvátil požiar
Domáce
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Banská Bystrica

Zahraničné

Senátor a nominant prezidenta
Senát USA potvrdil Trumpovho nominanta na post ministra pre vnútornú bezpečnosť
Zahraničné
Austrália a EÚ sa
Austrália a EÚ sa dohodli: Podpísali dohodu o voľnom obchode
Zahraničné
Severokórejský vodca Kim Čong-un
Ostré slová! Kim označil Južnú Kóreu za najnepriateľskejší štát: Zaplatia za každú provokáciu
Zahraničné
Letecká katastrofa! Pri havárii
Letecká katastrofa! Pri havárii armádneho lietadla zomrelo najmenej 66 ľudí
Zahraničné

Prominenti

Humor Richarda Genzera zostal
Genzer sa v Let's Dance snaží, ale nejde mu karta: Jablonský nechápal, Polnišová si musela zakryť tvár
Domáci prominenti
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry:
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry: Rodila doma... Skoro 30 hodín!
Domáci prominenti
Anna Polívková
Dcéra Bolka Polívku si chcela dať zmenšiť NOS, potom zmenila názor: Taliansky boháč si ju vzal aj tak!
Osobnosti
Kormúthovej problémy pred Let's
Kormúthovej problémy pred Let's Dance: Najprv veľký šok a potom... Ach jaj!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Európa varuje 450 miliónov
Európa varuje 450 miliónov ľudí: Pripravte si TENTO 72-hodinový balíček, kým nie je neskoro! Máte doma TIETO zásoby?
Zaujímavosti
Rande skončilo FIASKOM: Žena
Rande skončilo FIASKOM: Žena skončila v nemocnici, z jej tela zmizol TENTO predmet! Prehľadali celú posteľ, no márne
Zaujímavosti
Jedno jablko denne a
Jedno jablko denne a netreba lekára? Fakty a mýty v medicíne
vysetrenie.sk
Reštaurátor vytiahol starý cenník.
MÝTUS o lacnom socializme? Reštaurátor ukázal zostavu z roku 1986, ktorá by dnes stála CELÝ MAJETOK!
Zaujímavosti

Dobré správy

Založenie e-shopu nikdy nebolo
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!

Šport

VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
Futbal
Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
NHL
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
Tipsport liga
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
NHL

Auto-moto

FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava

Kariéra a motivácia

7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Pracovný pohovor
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Kariera.sk TS
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy

Technológie

Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Veda a výskum
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Armádne technológie
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Veda a výskum
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Veda a výskum

Bývanie

Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd

Pre kutilov

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Začiatok apríla mení finančný osud: Tieto znamenia pocítia obrat, ktorý dlho čakali
Zábava
Začiatok apríla mení finančný osud: Tieto znamenia pocítia obrat, ktorý dlho čakali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Napätie vo svete narastá:
Domáce
Napätie vo svete narastá: Vojny menia nálady aj na Slovensku, ministerstvo mení pravidlá pre DRONY na letiskách!
Letecká katastrofa! Pri havárii
Zahraničné
Letecká katastrofa! Pri havárii armádneho lietadla zomrelo najmenej 66 ľudí
MIMORIADNY ONLINE Drony poškodili
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Drony poškodili ropné zásobníky! Ďalša vlna ruských útokov na Ukrajinu
ONLINE Izrael opäť útočí
Zahraničné
ONLINE Izrael opäť útočí v Libanone! Irán vyslal rakety aj na Jeruzalem

Ďalšie zo Zoznamu