Zákerná taktika Kremľa: Propaganda ide na plné obrátky! Estónsky minister sa Rusku vysmial

TALIN - Pohraničné estónske mesto Narva sa stalo terčom ruskej informačnej kampane. Objavujú sa tvrdenia o jeho oddelení, ktoré estónska vláda rázne odmieta.
Pokus o rozkol? Estónsko hovorí o provokácii
„Narva je a zostane estónskym mestom.“ Týmito slovami reagoval estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna na narastajúcu informačnú kampaň, ktorá sa snaží vykresliť toto pohraničné mesto ako akýsi separatistický útvar.
Ako uviedol pre portál Novinky.cz, nejde o nič spontánne, ale o cielene pripravenú provokáciu. Jej účel je podľa neho jasný – rozvíriť emócie, zasadiť pochybnosti a rozdeľovať spoločnosť. „Podobné pokusy poznáme. Objavujú sa opakovane, či už u nás alebo inde,“ zdôraznil.
Ako vznikla „Narvská republika“
Na podozrivú aktivitu upozornil ako prvý estónsky projekt Propastop, ktorý sa dlhodobo venuje odhaľovaniu dezinformácií. Krátko nato ju zachytil aj spravodajský portál Delfi.
Podľa zistení sa na sociálnych sieťach začali objavovať príspevky o vzniku takzvanej „Narvskej ľudovej republiky“. Server Militarnyi dokonca uviedol, že za kampaňou stojí Rusko.
Obsah sa šíri najmä cez platformy ako Telegram, VKontakte či TikTok. Vznikajú tam kanály nesúce názov „Narvská ľudová republika“, ktoré kombinujú symboliku separatizmu, militaristické vizuály aj politické posolstvá.
Meme, mačky… a skrytý odkaz
Na prvý pohľad pôsobí obsah nevinne. Obrázky mačiek, internetové vtipy či memy. No pri detailnejšom pohľade sa ukazuje jednotná línia: vykresliť Narvu ako samostatný politický celok.
Niektoré príspevky dokonca tvrdia, že „od Narvy až po Püssi sa rozprestiera ruská zem“. Iné mapy zobrazujú mesto ako nezávislý štát medzi Estónskom a Ruskom.
Citlivý bod na hranici
Narva je špecifická. Leží priamo na hranici s Ruskom a približne 96 percent jej obyvateľov hovorí po rusky. Práve podobné argumenty o „ochrane ruskojazyčných“ už Moskva v minulosti využila – napríklad pri útoku na Gruzínsko v roku 2008 či na Ukrajina v roku 2014.
Aj preto sa mesto často spomína ako potenciálny cieľ v prípade eskalácie konfliktu s NATO. Na toto riziko opakovane upozorňujú estónske aj západné spravodajské služby.
Lacná hra, ktorá nemá šancu
Minister Tsahkna označil celú operáciu za jednoduchú a lacnú manipuláciu, ktorá však podľa neho naráža na realitu. „Pre Estóncov, vrátane obyvateľov Narvy, je to téma bez významu,“ vysvetlil.
Zároveň varoval, že preberanie či zveličovanie takýchto myšlienok môže paradoxne pomáhať ich šíreniu a môže mať aj právne dôsledky.
Paradox mediálneho záujmu
Zaujímavý moment priniesol šéf rozhlasového spravodajstva verejnoprávnej stanice ERR Indrek Kiisler. Podľa neho sa z okrajovej témy stala veľká vec práve vďaka médiám. „Po tom, čo Propastop publikoval prvé informácie, prevzalo ich Delfi. Zrazu o tom vedeli desaťtisíce ľudí,“ upozornil. Zároveň pripustil, že nie je úplne jasné, kto za kampaňou stojí – či ide o koordinovanú operáciu, alebo len aktivitu „miestnych vtipkárov“.
Odolnosť ako najlepšia obrana
Estónsko však zostáva pokojné. Podľa šéfa diplomacie je spoločnosť dostatočne odolná, aby podobné pokusy ignorovala. „Najlepšou reakciou je informovanosť a rozvaha. Presne to naši občania robia,“ uzavrel Tsahkna.
Zaujímavé pritom je, že v celej svojej reakcii sa ani raz explicitne neodvolal na Rusko – napriek tomu, že práve ono je najčastejšie spomínané v súvislosti s touto kampaňou.