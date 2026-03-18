Streda18. marec 2026, meniny má Eduard, zajtra Jozef

ONLINE Nebezpečný zásah v Iráne: Projektil dopadol na jadrovú elektráreň Búšehr

Výbuch budovy v centre libanonského Bejrútu po izraelskom útoku
Výbuch budovy v centre libanonského Bejrútu po izraelskom útoku
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

TEHERÁN - Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti v utorok večer potvrdila smrť svojho tajomníka Alího Larídžáního, ktorého zabitie pri útoku oznámila izraelská armáda už v utorok dopoludnia. Informovala o tom televízia Sky News. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Blízkeho východu:

ONLINE

6:24 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v stredu oznámila, že iránske úrady nahlásili zásah projektilom na jedinej funkčnej atómovej elektrárni v krajine. Na sociálnych sieťach uviedla, že „Irán nás informoval, že v utorok večer zasiahlo priestor Jadrovej elektrárne Búšehr projektil. Nie sú hlásené žiadne škody na elektrárni ani zranenia personálu,“ informuje agentúra AFP.

6:08 Izrael v noci na dnešok urobil vzdušný úder v štvrti Bašúra v centre libanonskej metropoly Bejrútu, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov, ktorí počuli hlasnú explóziu. Izraelská armáda krátko predtým vyzvala obyvateľov na evakuáciu budovy. Skorší izraelský úder v Bejrúte podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zabil najmenej šesť ľudí a ďalších 24 zranil. Izraelská armáda zároveň uviedla, že začala nové údery na militantné hnutie Hizballáh na juhu Libanonu.

6:06 Veliteľ iránskej armády Amir Hatami v stredu vyhlásil, že Teherán podnikne „rozhodnú a neľútostnú“ odvetu za zabitie bezpečnostného šéfa Alího Larídžáního pri izraelskom leteckom útoku. „Odpoveď Iránu na atentát na tajomníka Najvyššej rady národnej bezpečnosti bude rozhodná a neľútostná,“ uviedol Hatami vo vyhlásení, informuje agentúra AFP.

6:05 Dvaja ľudia prišli o život na predmestí izraelského Tel Avivu pri iránskom raketovom útoku, uviedla v stredu tamojšia záchranná služba. Polícia informovala, že zasahuje na „niekoľkých“ miestach dopadu striel v okolí mesta. Infomruje o tom agentúra AFP.

6:04 Niekoľko silných výbuchov bolo počuť v stredu skoro ráno v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE), uviedli novinári agentúry AFP, pri iránskych útokoch na krajiny Perzského zálivu v rámci odvetných úderov.

6:02 Izraelská armáda v utorok neskoro večer vyzvala obyvateľov juholibanonského mesta Súr, aby ho opustili, a varovala, že zaútočí na ciele v oblasti, ktoré súvisia s proiránskym militantným hnutím Hizballáh. Informuje o tom agentúra AFP.

6:00 Irán v utorok upozornil, že situácia v strategicky významnom Hormuzskom prielive sa „nevráti do predvojnového stavu“ ani po skončení zatiaľ pokračujúceho vojenského konfliktu na Blízkom východe, informuje o tom agentúra AFP a stanica Sky News. „Situácia v Hormuzskom prielive sa nevráti do stavu spred vojny,“ napísal predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bágher Ghalibáf v príspevku na sociálnych sieťach v anglickom jazyku.

Predtým o Larídžáního smrti informovali aj iránske médiá. Správu o tom priniesli krátko po tom, čo Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) potvrdil zabitie veliteľa jednotky Basídž Ghólamrezu Solejmáního. Rada národnej bezpečnosti vo svojom komuniké uviedla, že Larídžánímu sa „dostalo sladkej milosti mučeníctva.“ Spolu s ním boli „za úsvitu“ zabití aj jeho syn, ako aj ďalší z predstaviteľov rady a niekoľko Larídžaního osobných strážcov.

Exilová televízia Iran International so sídlom v Londýne predtým s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že izraelský nálet v noci na utorok, pri ktorom zahynul aj Larídžání, pripravil o život tiež jeho syna, Larídžáního zástupcu v bezpečnostnej rade Alího Báteního a zástupcu veliteľa jednotiek Basídž Kásema Kurejšího.

Armáda sľubuje odplatu

V reakcii na tento vývoj izraelská armáda v utorok podvečer deklarovala, že chce „vystopovať, nájsť a zneškodniť“ aj nového iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího, ktorý sa od svojho vymenovania do funkcie pred viac ako týždňom ešte neobjavil na verejnosti. „Chameneího nepočuť, ani nevidieť, ale jednu vec vám môžem povedať: budeme naďalej prenasledovať každého, kto predstavuje hrozbu pre Izrael. Neexistuje preňho beztrestnosť, budeme ho stopovať, nájdeme ho a zneškodníme,“ vyhlásil hovorca izraelskej armády, brigádny generál Effie Defrin v televíznom príhovore.

Na výzvu iránskeho vedenia sa v utorok večer vo viacerých iránskych mestách zišli tisíce ľudí na zhromaždeniach proti „sprisahaniam“ a na podporu režimu. Štátna televízia odvysielala početných protestujúcich mávajúcich iránskymi vlajkami na zhromaždeniach, ktoré boli zvolané v predvečer perzského Nového roku. Výzva na účasť na týchto zhromaždeniach bola zverejnená po tom, ako Izrael v utorok dopoludnia informoval o atentáte na Larídžáního, ktorý bol považovaný za kľúčovú postavu iránskeho režimu.

Nahlásiť chybu

