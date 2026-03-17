Život v Kazachstane sa zmení: Prezident Tokajev podpísal novú ústavu

ASTANA - Prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev podpísal v utorok novú ústavu tejto stredoázijskej republiky a vykonávací dekrét. Oznámila to tlačová služba kazašského prezidenta, informuje na základe správy agentúry TASS.

„Dnes ste sa stali všetci svedkami skutočne epochálnej udalosti, ktorá bude mať kolosálny vplyv na život našej krajiny. Ako hlava štátu som v mene celého nášho ľudu podpísal základný zákon Kazachstanu,“ povedal Tokajev na slávnostnej ceremónii. Prezident súčasne vyhlásil, že nová ústava nadobudne účinnosť 1. júla. Deň ústavy sa bude každý rok pripomínať 15. marca, kedy sa v Kazachstane uskutočnilo referendum o novej ústave.

Uplynulú nedeľu podporilo prijatie nového základného zákona krajiny viac ako 87 percent voličov pri účasti 73 percent. V referende mohlo odovzdať svoj hlas vyše 12,4 milióna oprávnených voličov. Tokajev poukázal na to, že tento rok sa v Kazachstane očakáva radikálna transformácia. „Totálna transformácia právnej a politickej oblasti Kazachstanu bude pokračovať počas celého tohto roka a možno aj v budúcom. Musíme reformovať jestvujúce a vytvoriť nové mocenské inštitúcie, obnoviť ich štruktúru a personálne obsadenie,“ citovala prezidenta jeho tlačová služba.

Rozširuje právomoci prezidenta

Nová ústava okrem iného rozširuje právomoci prezidenta, transformuje parlament na jednokomorový a definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Kazašský prezident poznamenal, že parlamentu bude čoskoro predložených na prerokovanie päť nových ústavných zákonov, potrebná bude úprava ďalších ôsmich ústavných zákonov a viac ako 60 zákonov, vrátane základných kódexov.

Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!

Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Neodpovedajú na maily ani telefonáty: Lewandowski je v Poľsku zapletený do veľkého škandálu
Obdivuhodné gesto pred play-off: Košice a Banská Bystrica sa dohodli na ústretovom kroku
Žiadny hokej s Rusmi, kým nevypadnú z Ukrajiny: Lotyšský reprezentant poslal tvrdý odkaz vedeniu NHL
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills" budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Je na Slovensku cenzúra? Veľká analýza odhalila, ako sa tu máme v porovnaní s Európou aj svetom
Máš Chrome? Toto nevinné rozšírenie malo viac ako milión stiahnutí. Obsahovalo škodlivý kód a Google o ňom vedel viac ako rok
Vedci objavili signál, ktorý sa objaví tesne pred výbuchom sopky. Prichádza niekoľko hodín vopred
Americký generál nechal tajné mapy vo vlaku v Poľsku. Zmizli na 24 hodín
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
