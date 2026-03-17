Utorok17. marec 2026, meniny má Ľubica, zajtra Eduard

Tragická smrť dediča miliardového impéria: Zomrel pri leteckom nešťastí aj s tehotnou manželkou!

Harald Stian Undrum zomrel pri leteckom nešťastí. Zobraziť galériu (3)
Harald Stian Undrum zomrel pri leteckom nešťastí. (Zdroj: Facebook)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

GUATEMALA - Pri páde lietadla v Guatemale zomrel nórsky dedič vydavateľskej rodiny Harald Undrum spolu so svojou tehotnou manželkou a ďalšími dvoma ľuďmi.

Tragédia v Strednej Amerike: životy vyhasli v sekunde

Letecká katastrofa v Guatemale si vyžiadala štyri obete vrátane známeho nórskeho podnikateľa Haralda Stiana Undruma (†53) a jeho manželky Judith Mazariegos (†26), ktorá bola v čase nešťastia tehotná.

Pri páde lietadla zahynuli aj lekár a futbalista, ktorých totožnosť nebola bezprostredne po nehode zverejnená. Informáciu o úmrtí potvrdila rodina pre nórsky denník Dagbladet. Nórske ministerstvo zahraničných vecí zároveň uviedlo, že medzi obeťami bol aj ich občan.

Harald Stian Undrum a Judith Mazariegos
Zobraziť galériu (3)
Harald Stian Undrum a Judith Mazariegos  (Zdroj: Facebook)

Dedič silného mena: rodina Schibsted

Undrum patril k šiestej generácii vplyvnej rodiny stojacej za vydavateľstvom Schibsted. Tento mediálny dom vznikol ešte v 19. storočí zásluhou tlačiara Christiana Schibsteda a dnes patrí medzi najvýznamnejších hráčov v Škandinávii.

Do jeho portfólia spadajú aj známe noviny VG či Aftenposten.

Začiatok života: adopcia do bohatej rodiny

Budúci dedič sa narodil v Londýne, no už pred jeho príchodom na svet padlo rozhodnutie o adopcii. Ako novorodenec sa tak dostal do jednej z najbohatších rodín v Nórsku.

Jeho adoptívna matka neskôr zdedila značnú časť rodinného majetku, pričom časť financií pripadla deťom a zvyšok bol spravovaný prostredníctvom trustu.

Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook)

Ťažká cesta: problémy v škole aj v živote

Undrumov život však nebol bez komplikácií. Už v detstve sa ukázalo, že má problémy s učením – odborníci mu diagnostikovali poruchu čítania a písania.

Rodina preto zvolila špeciálnu školu v Anglicku, kde sa zameriaval najmä na praktické zručnosti, ako varenie či automechanika. Jeho adoptívna matka sa kvôli nemu dokonca presťahovala z Nórska do Spojeného kráľovstva.

Finančný pád a súd

Po návrate do Nórska v roku 1998 sa jeho životná situácia skomplikovala. Po tom, čo poskytol veľkú finančnú pôžičku, sa dostal do problémov, ktoré vyústili až do súdneho procesu.

V roku 2005 bol uznaný vinným z nedbanlivej manipulácie s finančnými prostriedkami a dostal podmienečný trest na jeden a pol roka. Podpísal totiž záruky, ktoré nedokázal splniť.

Od dediča k šoférovi kamiónu

Neskôr sa presťahoval do Španielska, kde žil so svojou rodinou a pracoval ako vodič nákladného vozidla, aby zabezpečil živobytie.

V rozhovore pre magazín Kapital v roku 2024 priznal, že jeho otec ho po súdnom procese dokonca vyzval, aby sa vzdal rodinného priezviska.

Ani tým sa však problémy neskončili. Manželstvo sa rozpadlo a v minulom roku vyhlásil osobný bankrot – napriek tomu, že mal na účte približne štyri milióny eur. Nórske úrady zároveň začali voči nemu finančné vyšetrovanie a pristúpili k zaisteniu jeho majetku.

Nový začiatok, ktorý sa skončil tragicky

V poslednom období sa zdalo, že Undrum našiel nový zmysel života po boku mladej Judith Mazariegos. Pár očakával spoločné dieťa.

Okolnosti ich pobytu v Guatemale zatiaľ zostávajú nejasné. Nie je známe, či išlo o súkromnú cestu alebo pracovnú návštevu.

Ich príbeh sa však skončil tragicky – v jedinom okamihu.

Viac o téme: Letecké nešťastieGuatemalaDedičImpériumHarald Stian Undrum
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Banskej Bystrici zrazilo osobné auto kolobežkára
V Banskej Bystrici zrazilo osobné auto kolobežkára
Správy
Marcel Forgáč zostal zahanbený: Michal, chcem ťa upozorniť, že… Hudák vybuchol smiechom!
Marcel Forgáč zostal zahanbený: Michal, chcem ťa upozorniť, že… Hudák vybuchol smiechom!
Prominenti
Tlačová konferencia KDH z NR SR
Tlačová konferencia KDH z NR SR
Správy

Domáce správy

Poslanci sa po dlhšej
Poslanci sa po dlhšej prestávke vrátili do lavíc: Pokračujú v 46. schôdzi, o TOMTO diskutujú
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Vláda vyhlásila pre tri okresy na východe Slovenska mimoriadnu situáciu
Domáce
V Lehote pod Vtáčnikom
V Lehote pod Vtáčnikom horela zrubová chata: Príčiny požiaru zisťujú
Domáce
Fico prehovoril o cenách palív: Na Slovensku majú byť lacnejšie než v Rakúsku! Títo si však priplatia
Fico prehovoril o cenách palív: Na Slovensku majú byť lacnejšie než v Rakúsku! Títo si však priplatia
Bratislava

Zahraničné

Harald Stian Undrum zomrel
Tragická smrť dediča miliardového impéria: Zomrel pri leteckom nešťastí aj s tehotnou manželkou!
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNE Zelenskyj oznámil veľkú vec! Oprava Družby sa chýli ku koncu, hotová bude o mesiac a pol
Zahraničné
Koláž ukazuje jednu z
Panika na univerzite: Šíri sa smrtiaca infekcia! Už dvaja študenti zomreli, ďalší bojujú o život
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump
Trump skoro pukol od smiechu: Povedali mu šokujúcu informáciu! Chameneí je gay
Zahraničné

Prominenti

Forgáč sa snažil dostať
Marcel Forgáč zostal zahanbený: Michal, chcem ťa upozorniť, že… Hudák vybuchol smiechom!
Domáci prominenti
Riley Green
DRÁMA na koncerte známeho speváka: Po ÚTOKU fanúšika skončil zaliaty krvou!
Zahraniční prominenti
Obrovská HANBA Ema z
Obrovská HANBA Ema z Mama, ožeň ma: Jojka zverejnila jeho POTUPNÉ FOTO!
Domáci prominenti
Zomrela legenda známej šou:
Zomrela legenda známej šou: Moderátorka utrpela MASÍVNY infarkt!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Legendárny hotel: Prežil katastrofu,
Legendárny hotel: Prežil katastrofu, hostil najväčšie osobnosti a dodnes má vlastného čističa mincí
dromedar.sk
Umývačka riadu
Máte po umytí v umývačke stále MOKRÝ riad? Stačí do dvierok vložiť TÚTO jednu VEC a vlhkosť okamžite zmizne!
Zaujímavosti
Používate slúchadlá celé hodiny?
Používate slúchadlá celé hodiny? V UŠIACH sa vám deje niečo, čo môže skončiť BOLESTIVOU infekciou!
Zaujímavosti
FOTO V kláštore vo Veľkej
ŠOK pod oltárom na Skalke: Archeológovia našli POZOSTATKY obra z minulosti, z jeho tela však ZMIZLI dôležité časti!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
plnielanu.sk

Ekonomika

Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!

Šport

Neodpovedajú na maily ani telefonáty: Lewandowski je v Poľsku zapletený do veľkého škandálu
Neodpovedajú na maily ani telefonáty: Lewandowski je v Poľsku zapletený do veľkého škandálu
Ostatné
Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Beh na lyžiach
Obdivuhodné gesto pred play-off: Košice a Banská Bystrica sa dohodli na ústretovom kroku
Obdivuhodné gesto pred play-off: Košice a Banská Bystrica sa dohodli na ústretovom kroku
Tipsport liga
Žiadny hokej s Rusmi, kým nevypadnú z Ukrajiny: Lotyšský reprezentant poslal tvrdý odkaz vedeniu NHL
Žiadny hokej s Rusmi, kým nevypadnú z Ukrajiny: Lotyšský reprezentant poslal tvrdý odkaz vedeniu NHL
Reprezentácia

Auto-moto

Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Kariérny rast
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Pracovné prostredie
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Pracovné prostredie
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Domáce bake rolls
Chuťovky
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Rady a tipy

Technológie

Google zoberie hackerom nástroj, cez ktorý vedeli prevziať kontrolu nad mobilom. Android začne blokovať prístup k citlivej funkcii
Google zoberie hackerom nástroj, cez ktorý vedeli prevziať kontrolu nad mobilom. Android začne blokovať prístup k citlivej funkcii
Android
Centrum 795: Tajná ruská jednotka pre atentáty. Odhalil ju Google Translate
Centrum 795: Tajná ruská jednotka pre atentáty. Odhalil ju Google Translate
Moderná vojna a konflikty
Je na Slovensku cenzúra? Veľká analýza odhalila, ako sa tu máme v porovnaní s Európou aj svetom
Je na Slovensku cenzúra? Veľká analýza odhalila, ako sa tu máme v porovnaní s Európou aj svetom
Bezpečnosť
Máš Chrome? Toto nevinné rozšírenie malo viac ako milión stiahnutí. Obsahovalo škodlivý kód a Google o ňom vedel viac ako rok
Máš Chrome? Toto nevinné rozšírenie malo viac ako milión stiahnutí. Obsahovalo škodlivý kód a Google o ňom vedel viac ako rok
Bezpečnosť

Bývanie

Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Pre kutilov

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Dvor a záhrada
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Záhrada
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Dvor a záhrada
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži priznávajú, že na ne nedokážu zabudnúť: Ženy tohto znamenia sú v láske neprehliadnuteľné
Partnerské vzťahy
Muži priznávajú, že na ne nedokážu zabudnúť: Ženy tohto znamenia sú v láske neprehliadnuteľné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Harald Stian Undrum zomrel
Zahraničné
Tragická smrť dediča miliardového impéria: Zomrel pri leteckom nešťastí aj s tehotnou manželkou!
Robert Fico
Domáce
AKTUÁLNE Fico ŠOKOVAL na tlačovke o cenách benzínov: Nové PRAVIDLÁ na pumpách, títo budú platiť VIAC!
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNE Zelenskyj oznámil veľkú vec! Oprava Družby sa chýli ku koncu, hotová bude o mesiac a pol
Primátorka mesta Lučenec Alexandra
Domáce
Lučenec v šoku: Dlhoročnú primátorku obvinili z trestných činov, hovorí o štvavej kampani!

Ďalšie zo Zoznamu