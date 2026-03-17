Tragická smrť dediča miliardového impéria: Zomrel pri leteckom nešťastí aj s tehotnou manželkou!

GUATEMALA - Pri páde lietadla v Guatemale zomrel nórsky dedič vydavateľskej rodiny Harald Undrum spolu so svojou tehotnou manželkou a ďalšími dvoma ľuďmi.
Tragédia v Strednej Amerike: životy vyhasli v sekunde
Letecká katastrofa v Guatemale si vyžiadala štyri obete vrátane známeho nórskeho podnikateľa Haralda Stiana Undruma (†53) a jeho manželky Judith Mazariegos (†26), ktorá bola v čase nešťastia tehotná.
Pri páde lietadla zahynuli aj lekár a futbalista, ktorých totožnosť nebola bezprostredne po nehode zverejnená. Informáciu o úmrtí potvrdila rodina pre nórsky denník Dagbladet. Nórske ministerstvo zahraničných vecí zároveň uviedlo, že medzi obeťami bol aj ich občan.
Dedič silného mena: rodina Schibsted
Undrum patril k šiestej generácii vplyvnej rodiny stojacej za vydavateľstvom Schibsted. Tento mediálny dom vznikol ešte v 19. storočí zásluhou tlačiara Christiana Schibsteda a dnes patrí medzi najvýznamnejších hráčov v Škandinávii.
Do jeho portfólia spadajú aj známe noviny VG či Aftenposten.
Začiatok života: adopcia do bohatej rodiny
Budúci dedič sa narodil v Londýne, no už pred jeho príchodom na svet padlo rozhodnutie o adopcii. Ako novorodenec sa tak dostal do jednej z najbohatších rodín v Nórsku.
Jeho adoptívna matka neskôr zdedila značnú časť rodinného majetku, pričom časť financií pripadla deťom a zvyšok bol spravovaný prostredníctvom trustu.
Ťažká cesta: problémy v škole aj v živote
Undrumov život však nebol bez komplikácií. Už v detstve sa ukázalo, že má problémy s učením – odborníci mu diagnostikovali poruchu čítania a písania.
Rodina preto zvolila špeciálnu školu v Anglicku, kde sa zameriaval najmä na praktické zručnosti, ako varenie či automechanika. Jeho adoptívna matka sa kvôli nemu dokonca presťahovala z Nórska do Spojeného kráľovstva.
Finančný pád a súd
Po návrate do Nórska v roku 1998 sa jeho životná situácia skomplikovala. Po tom, čo poskytol veľkú finančnú pôžičku, sa dostal do problémov, ktoré vyústili až do súdneho procesu.
V roku 2005 bol uznaný vinným z nedbanlivej manipulácie s finančnými prostriedkami a dostal podmienečný trest na jeden a pol roka. Podpísal totiž záruky, ktoré nedokázal splniť.
Od dediča k šoférovi kamiónu
Neskôr sa presťahoval do Španielska, kde žil so svojou rodinou a pracoval ako vodič nákladného vozidla, aby zabezpečil živobytie.
V rozhovore pre magazín Kapital v roku 2024 priznal, že jeho otec ho po súdnom procese dokonca vyzval, aby sa vzdal rodinného priezviska.
Ani tým sa však problémy neskončili. Manželstvo sa rozpadlo a v minulom roku vyhlásil osobný bankrot – napriek tomu, že mal na účte približne štyri milióny eur. Nórske úrady zároveň začali voči nemu finančné vyšetrovanie a pristúpili k zaisteniu jeho majetku.
Nový začiatok, ktorý sa skončil tragicky
V poslednom období sa zdalo, že Undrum našiel nový zmysel života po boku mladej Judith Mazariegos. Pár očakával spoločné dieťa.
Okolnosti ich pobytu v Guatemale zatiaľ zostávajú nejasné. Nie je známe, či išlo o súkromnú cestu alebo pracovnú návštevu.
Ich príbeh sa však skončil tragicky – v jedinom okamihu.