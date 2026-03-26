Napätie v Maďarsku: Protestujú proti podozrievaniu novinára Panyiho zo špionáže

BUDAPEŠŤ - Maďarský Celoštátny zväz maďarských novinárov MÚOSZ vo štvrtok podporil investigatívneho novinára Szabolcsa Panyiho. Vo svojom vyhlásení protestuje proti obvineniam novinára zo špionáže. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
„MÚOSZ stojí za Szabolcsom Panyim, ako aj za všetkými investigatívnymi novinármi, a poskytne mu všetku pomoc, aby mohol obhájiť svoju pravdu. Zároveň vyzývame vládu, aby nevenovala svoju energiu ohováraniu novinárov, ale vyšetrovaniu škandalóznych prípadov, ktoré investigatívni novinári v uplynulých dňoch odhalili,“ píše sa vo vyhlásení novinárskej organizácie.
MÚOSZ požaduje okamžité začatie vyšetrovania
MÚOSZ požaduje okamžité začatie vyšetrovania odhalených prípadov, o ktorých by mala byť verejnosť podrobne informovaná. Upozorňuje tiež na skutočnosť, že novinári zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane základných demokratických hodnôt. Šéf úradu vlády Gergely Gulyás na štvrtkovej tlačovej konferencii nazval Panyiho ukrajinským špiónom. Dodal, že minister spravodlivosti Bence Tuzson bol poverený vypracovaním znaleckého posudku v záležitosti špionáže novinára Panyiho a na jeho základe má na neho podať žalobu.
Gulyás povedal, že existujú verejne dostupné informácie o tom, že investigatívny novinár portálov Vsquare a Direkt36 „vykonával špionážnu činnosť proti vlastnej krajine v spolupráci s cudzím štátom“. „To nie je investigatívna činnosť, ak vedome poskytnem cudziemu štátu telefónne číslo maďarského ministra, aby ho mohol odpočúvať, a potom dostanem zvukový záznam odpočúvania,“ zdôraznil podľa servera nepszava.hu šéf úradu vlády. „Obviňovanie investigatívnych novinárov zo špionáže je v 21. storočí zo strany členského štátu Európskej únie úplne bezprecedentné. Je to skutočne typické pre Putinovo Rusko, Bielorusko a podobné režimy,“ reagoval na Gulyásove slová Panyi na Facebooku.
„Keďže som už viac ako desať rokov dokumentoval, ako ruskí špióni a ruské záujmy zamotali maďarskú politiku, tento vývoj ma prekvapuje najmenej. Napriek tomu, že maďarská vláda sa čoraz viac správa ako spojenec Kremľa a že čoraz viac jej opatrení kopíruje ruský model, stále verím, že určité časti maďarského štátu a maďarského súdnictva sa stále chcú riadiť maďarskou ústavou, nie Ruskou federáciou,“ pokračuje investigatívny novinár v rozsiahlom príspevku.
Provládne médiá, napríklad server mandiner.hu, obvinili Panyiho, že poskytol Szijjártóove telefónne číslo cudzej spravodajskej službe, čím údajne umožnil jeho odpočúvanie. Denník Washington Post v sobotu 21. marca napísal, že Szijjártó pravidelne informoval Rusov o rokovaniach v Európskej únii. V článku sa však nespomína odpočúvanie šéfa maďarskej diplomacie. Szijjártó označil tento článok za „šialené konšpiračné teórie“.