Totálne fiasko NATO: Dostalo riadnu lekciu! Na cvičeniach podľahlo ukrajinskej armáde

LISABON - Ukrajinské jednotky počas medzinárodných manévrov dominovali nad silami NATO a odhalili zásadné nedostatky v obrane proti dronom.
Ukrajina prekvapila: NATO nestíhalo reagovať
Ukrajinské ozbrojené sily ukázali počas viacerých medzinárodných cvičení, že v modernom spôsobe vedenia vojny majú výrazný náskok pred armádami Severoatlantickej aliancie. Vyplýva to z informácií denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), podľa ktorého Ukrajinci v minulom roku opakovane dominovali nad spojeneckými jednotkami.
Najvýraznejší moment prišiel počas septembrových manévrov pri pobreží Portugalska. Jednotky vedené ukrajinskými vojakmi tam podľa denníka FAZ uspeli vo všetkých piatich simulovaných scenároch námorného boja.
Drony z Čierneho mora rozhodli
Za úspechom mali stáť najmä bezposádkové námorné prostriedky, ktoré Ukrajina už dlhšie využíva v reálnych bojových podmienkach. Ide o systémy typu Magura, známe z operácií v Čiernom mori, kde sa podieľali aj na útokoch proti ruským vojenským plavidlám.
Tieto drony je možné upraviť tak, aby niesli výzbroj – od rakiet až po guľomety. Práve ich flexibilita a bojové skúsenosti mali rozhodujúci vplyv aj počas cvičení.
Simulovaný útok, ktorý by v realite potopil loď
Podľa zdrojov citovaných denníkom FAZ ukrajinský tím koordinoval spoločné jednotky zo Spojených štátov, Británie a Španielska. V jednom zo scenárov dokázali zasiahnuť fregatu takým množstvom zásahov, že by sa v skutočnom konflikte nevyhla potopeniu.
Cvičenia prebiehali v rámci veľkých aliančných manévrov Repmus a Dynamic Messenger, do ktorých sa zapojili aj lietadlá a väčšie vojenské lode. Drony pritom využívali viaceré zúčastnené krajiny.
Varovanie z Kyjeva: drony sú reálnou hrozbou
Ukrajinské zdroje po cvičeniach upozornili, že kombinácia bezpilotných systémov a reálnych bojových skúseností predstavuje pre NATO vážne riziko. Aliancia podľa nich zatiaľ nie je dostatočne pripravená čeliť takémuto typu útokov.
Samotné NATO podľa denníka FAZ priznalo, že skúsenosti z ukrajinského frontu priniesli „cenné lekcie“, ktoré majú pomôcť pri budovaní nových schopností pre reálne konflikty.
Najväčšie testovacie pole dronov na svete
Na cvičeniach v Portugalsku sa podieľala aj nemecká armáda. Podľa Bundeswehru ide o najväčšie globálne testovacie prostredie pre bezpilotné systémy v námornom prostredí.
Zatiaľ čo manévre Repmus sa zameriavajú najmä na vývoj a testovanie technológií, cvičenie Dynamic Messenger simuluje ich nasadenie priamo v bojových podmienkach.
Ďalší problém: zlyhanie aj v Estónsku
Nešlo pritom o jediný prípad, keď sa ukázali slabiny NATO. Počas cvičenia Hedgehog v Estónsku ukrajinská 412. brigáda Nemesis podľa denníka Wall Street Journal vyradila v priebehu jediného dňa 17 vozidiel.
Ukrajinská novinárka Diana Bucko citovala veliteľa jednotky, ktorý poukázal na slabú reakciu aliančných síl:
„Pechota nedokázala adekvátne reagovať na hrozby zhora. V niektorých prípadoch sa pokúsila rozptýliť, v iných nie. Nechápali, že ide o reálne nebezpečenstvo.“
Problémy sa objavili aj v organizácii. Technika NATO bola v zázemí rozmiestnená príliš blízko seba – len niekoľko desiatok metrov od seba, čo by v reálnom konflikte výrazne zvýšilo zraniteľnosť jednotiek.
Nová realita vojny
Výsledky cvičení naznačujú zásadnú zmenu v charaktere moderného boja. Technológie, ktoré Ukrajina testuje priamo na fronte, menia pravidlá hry rýchlejšie, než na ne dokáže tradičná vojenská štruktúra reagovať.