Ostré slová Magyara: Orbánove a Putinove bábky sedia všade, chce to zmeniť

BUDAPEŠŤ - Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA by v prípade zisku dvojtretinovej väčšiny v aprílových parlamentných voľbách upravila ústavu a odvolala by prezidenta Tamása Sulyoka i nominantov strany Fidesz z funkcií v dôležitých inštitúciách verejnej správy. Podľa servera 24.hu to povedal predseda strany TISZA Péter Magyar, informuje spravodajca v Budapešti.
„Viktor Orbán a jeho strana 16 rokov okupovali celé Maďarsko, ktoré držali ako rukojemníka. Obsadili každú pozíciu,“ povedal v pondelok Magyar na predvolebnom mítingu v Nyíregyháze na severovýchode krajiny. „Orbánove a Putinove bábky sedia všade,“ dodal opozičný líder, podľa ktorého „táto mafia má dosah na celú krajinu“. Najrýchlejší spôsob, ako to zmeniť, je získať dvojtretinovú väčšinu.
Magyar by okrem Sulyoka odvolal aj predsedu Najvyššieho súdu Maďarska (Kúrie) Andrása Zs. Vargu, predsedu Národného súdneho úradu Györgya Barnu Senyeiho, generálneho prokurátora Gábora Bálinta Nagya, predsedu Ústavného súdu Pétera Polta i šéfov ďalších ústredných inštitúcií.