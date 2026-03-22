AKTUÁLNE Šokujúce informácie: Maďarský minister zahraničia Szijjártó pravidelne informoval Rusko o rokovaniach EÚ

BUDAPEŠŤ - Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó o prestávkach pravidelne telefonicky informoval Rusko o priebehu vyjednávaní na zasadnutiach členských krajín Európskej únie. S odvolaním sa na únijného bezpečnostného úradníka o tom píše denník The Washington Post (WP). Szijjártó ruskému náprotivku Sergejovi Lavrovovi podľa WP poskytoval aktuálne informácie o tom, čo sa prerokúva, a informoval ho o možných riešeniach. Dlho sme mali podozrenie, reagoval na správu poľský premiér Donald Tusk.
Moskva pri rokovaniach EÚ
Vďaka týmto hovorom "bola Moskva v podstate prítomná pri stole prakticky na každom zasadnutí EÚ v posledných rokoch", dodal úradník.
Szijjártó od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 podľa WP podnikol 16 oficiálnych návštev Moskvy. Naposledy tam odcestoval 4. marca a stretol sa s prezidentom Vladimirom Putinom. Väčšina únijných hláv štátov a vlád od roku 2022 Rusko nenavštívila, výnimkou je maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico.
Na správu, ktorá prichádza uprostred volebnej kampane v Maďarsku, už reagoval maďarský opozičný líder Péter Magyar. V prejave k priaznivcom, o ktorom informoval web Telex, Magyar povedal: "Skutočnosť, že maďarský minister zahraničia, blízky priateľ Sergeja Lavrova, podáva Rusom správy o každom stretnutí EÚ takmer minútu po minúte, je úplná zrada. Tento muž zradil nielen svoju krajinu, ale aj Európu."
Reakcie poľských politikov
Informáciu komentujú aj poľskí politici. "Správa, že Orbánovi ľudia informujú Moskvu o zasadnutiach Rady EÚ do najmenších detailov, by nikoho nemala prekvapiť. Svoje podozrenie na to máme už dlho. To je jeden z dôvodov, prečo sa vyjadrujem len vtedy, keď je to nevyhnutne potrebné, a hovorím len toľko, koľko je potrebné," napísal na sieť X poľský premiér Donald Tusk.
"To veľa vysvetľuje, Peter," uviedol na X poľský minister zahraničia Radosław Sikorski.