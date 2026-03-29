V Sýrii reagujú na vlnu násilia: Po potýčkach v kresťanskom meste v Damasku zrušili omše na Kvetnú nedeľu

DAMASK - Kostoly v sýrskom hlavnom meste Damask zrušili omše pri príležitosti Kvetnej nedele v reakcii na vlnu násilia, ktorá v piatok otriasla prevažne kresťanským mestom Sukajlabíja v Homskom guvernoráte. Píše o tom agentúra AFP.
Podľa miestnych obyvateľov a Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva vypukli v piatok večer boje medzi obyvateľmi mesta Sukailabíja a ozbrojenými mužmi zo susedných dedín, ktorí vtrhli do mesta, útočili na civilistov a ničili majetok a rabovali obchody. „Vo všetkých kostoloch v Damasku sme spoločne rozhodli, že zrušíme všetky slávnosti naplánované na zajtra, nedeľu – nie zo strachu, ale zo solidarity s našimi ľuďmi v meste Sukajlabíja ,“ povedal agentúre AFP Ráfat Nasr, generálny koordinátor Melchitskej gréckokatolíckej mládeže.
„Žijeme v tejto oblasti už tisíce rokov a odmietame ju opustiť. Sme jej súčasťou a napriek všetkým hrozbám sa nevzdáme svojich požiadaviek,“ povedal pre AFP 56-ročný obyvateľ mesta Hasan. Sýrska agentúra SANA uviedla, že násilnosti zastavili sýrske ozbrojené zložky. Zasadnutie miestnych a kmeňových lídrov usúdilo, že incidenty boli konaním jednotlivcov. V sobotu však v meste prepukli protesty, počas ktorých demonštranti obvinili armádu z podpory výtržníkov. K situácii sa už vyjadril Patriarchát Antiochie a celého Východu gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorý násilnosti odsúdil a vyzval na vyšetrenie udalostí.