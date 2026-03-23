Volebný súboj o prevzatie vlády začína byť MIMORIADNE napínavý: Tesnejší PRIESKUM ste ešte nevideli!

BRATISLAVA - Takýto tesný súboj politických strán sme tu už dlho nemali. Zatiaľ čo v posledných mesiacoch sa zdalo, že koaličný Smer-SD sa s odstupom díva na prvé Progresívne Slovensko, marcové merania už taký optimizmus pre opozíciu nenesú.
Najnovšie údaje odprezentovala agentúra Ipsos cez Denník N. Ak by sa voľby konali v marci 2026, vyhralo by ich veľmi tesne Progresívne Slovensko s 20,6 percentami hlasov so Smerom-SD v závese s rovnými dvadsiatimi percentami. S veľkým odstupom nasleduje tretia Republika s 11,3 percentami.
Situácia je zaujímavá aj za prvou trojkou. O štvrté miesto zabojoval Hlas, ktorý zvýšil svoj výkon na 8,2 percenta hlasov. Hnutie Slovensko je piate so 7,9 percentami. Strana Sloboda a Solidarita by získala 7,2 percent hlasov od respondentov v prieskume. Predposledným hráčom v parlamente by bolo Kresťanskodemokratické hnutie so 6,3 percentami hlasov. Posledným parlamentným účastníkom by boli Demokrati s rovnými šiestimi percentami.
Pod 5-percentným kvórom by skončili Aliancia so 4,3 percentami, koaličná Slovenská národná strana by s 2,4 percentami nedosiahla ani na štátny príspevok, a rovnako ani Sme rodina s 2,2 percentami.