Nikotínové vrecúška ZYN v ich najjemnejšej podobe? To je nová rada X-Low

Ste v neustálom pohybe? Nikotín už neznamená čakanie v mraze či dym na oblečení, ale diskrétny doplnok, ktorý dospelého užívateľa nikotínových výrobkov nebude brzdiť.

Multitasking, kalendár plný stretnutí, po práci voľnočasové aktivity, nákupy či večerný drink s priateľmi? Žijeme rýchlo v práci, ale aj po nej. Dospelí fajčiari sa často stretávajú s tým, že nemajú diskrétny priestor len pre seba. Existuje pre nich ale vhodnejší a taktiež diskrétnejší spôsob užívania nikotínu. Nikotínové vrecúška ZYN ponúkajú flexibilitu a zapadnú do životného štýlu každého dospelého užívateľa - či už potrebuje jemný chill, alebo fokus na prácu.

Svet nikotínových alternatív sa neustále vyvíja. Nová kategória vrecúšok s názvom X-Low obsahuje nižšiu dávku nikotínu, čím otvára dvere dospelým užívateľom preferujúcim jemnejší zážitok

Dokonalé chuťové osvieženie? Tri možnosti

Nový rad prichádza v troch variantoch, ktoré pokrývajú celé spektrum chuťových preferencií: Cool Mint predstavuje klasiku v ultra-jemnom prevedení pre okamžitý pocit čistého mrazivého osvieženia. Kým Black Cherry je pre milovníkov ovocných tónov, Spearmint prináša vyváženú zlatú strednú cestu pre tých, ktorí hľadajú o niečo výraznejšiu mentolovú intenzitu.

Nikotínové vrecúška ZYN v
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Shutterstock, PMI)

Diskrétnosť bez obmedzení

Výhodou formátu ZYN Mini DRY je nenápadnosť. Nikotínové vrecúška nefarbia zuby, čo z nich robí perfektného spoločníka do kancelárie, lietadla alebo na miesta, kde je fajčenie či vaping nemysliteľný. Jednoducho si vrecúško vložíte medzi hornú peru a ďasno a užívate si zážitok až 30 minút. No a vaše okolie si nič nevšimne.

ZYN je lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú prejsť na menej škodlivé alternatívy bez dymu v porovnaní s cigaretami. ZYN obsahuje o 99% menej škodlivín v porovnaní s cigaretami*. Neobsahuje tabak. Obsahuje nikotín, arómy a iné prísady.

Kontrola vo vašich rukách

Kategória X-Low reaguje na to, ako pristupujeme k svojim rituálom. Možnosť prispôsobiť si nikotínový zážitok konkrétnej situácii – od ranného štartu až po večerný oddych – dáva dospelému užívateľovi potrebnú slobodu. Nové varianty ZYN umožnia dospelému užívateľovi kráčať s dobou bez zbytočného dymu a zápachu.

*Dôležitá informácia: Toto nemusí nevyhnutne predstavovať zníženie rizika o 99% . O 99% menej škodlivín znamená priemerné zníženie 9 škodlivých chemických látok, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a nezahŕňajú nikotín. Hodnotenie je na základe porovnania dymu z referenčnej cigarety a látok uvoľňovaných z nikotínového vrecúška ZYN. Viac informácií na ZYN.com.

ZYN nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Peter Pellegrini.
Vláda dodnes nedala odpoveď, kto zlyhal pri riadení pandémie, uviedol Pellegrini
Domáce
Muž hodil polená po
Muž hodil polená po chlapcovi, bol agresívny! Polícia ho obvinila z nebezpečného vyhrážania
Domáce
28-ročný muž napadol dôchodcu!
28-ročný muž napadol dôchodcu! V Žabokrekoch nad Nitrou ho obvinila polícia
Domáce
Pozor, motoristi: Na D2 pri Lamači budú v nedeľu pracovať ťažké mechanizmy – čakajú vás obmedzenia
Pozor, motoristi: Na D2 pri Lamači budú v nedeľu pracovať ťažké mechanizmy – čakajú vás obmedzenia
Bratislava

Zahraničné

Islandská vláda chce referendum
Islandská vláda chce referendum o obnovení rokovaní s EÚ v auguste
Zahraničné
USA zverejnili video zo
PRVÝKRÁT od II. svetovej vojny! USA torpédom potopili Iránu lietadlovú loď! Armáda teraz zverejnila VIDEO
Zahraničné
Donald Trump
Zverejnili nové spisy v kauze EPSTEIN! Odhalujú Trumpove nechutnosti: 13-ročné dievča nútil k orálnemu sexu
Zahraničné
Rady expertov: TOTO sú
Rady expertov: TOTO sú najbezpečnejšie krajiny v Európe! SEM sa ukryte v prípade tretej svetovej vojny
Zahraničné

Prominenti

Terrence Howard
Šokujúce priznanie herca z Iron Mana: Producentovi sa vyhrážal, že mu vyrazí zuby!
Zahraniční prominenti
FOTO z nemocnice: Hviezda
FOTO z nemocnice: Hviezda Markízy je po OPERÁCII... Och, toto sa ešte dlho bude liečiť!
Domáci prominenti
The Beach Boys
Fanúšikovia v SMÚTKU: Hudobná legenda hlási KONIEC po 60 rokoch!
Zahraniční prominenti
AI módna polícia: Jemná
AI módna polícia: Jemná BALETKA, disco Lakatošová a... Nenávidená Tereza si odbehla z nákupov?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Diabolsky krásna atrakcia Bologne:
Diabolsky krásna atrakcia Bologne: Najdlhšia arkáda sveta meria takmer štyri kilometre
dromedar.sk
FOTO Obrovský úlovok v Bodamskom
Vytiahol MONŠTRUM, aké sa len tak nevidí: Rybár Franz bojoval s 2,6-metrovým obrom, v jazere vraj číhajú ďalšie!
Zaujímavosti
Benito Mussolini
Mali skončiť v súkromnej zbierke, zasiahla polícia: Našli sa TAJNÉ POZNÁMKY Mussoliniho, ktoré si písal pre Hitlera!
Zaujímavosti
Vaša pamäť KLAME: Vedci
Vaša pamäť KLAME: Vedci odhalili, ako si náš mozog PREPISUJE minulosť, aby sme vyzerali úspešnejšie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Šport

VIDEO Ako kat so sekerou: Nepochopiteľný Malkinov skrat, kapitán Buffala mal obrovské šťastie
NHL
Hromy a blesky odnikiaľ: Washington poslal preč Fehérváryho obľúbeného obranného parťáka
NHL
Chaos, technické problémy a prvé aj druhé miesto pre Ferrari: Nová éra F1 sa oficiálne začala
Formula 1
VIDEO Je táto žena vôbec človek? Vonnová začala len 25 dní po ťažkom páde na ZOH opäť trénovať
Lyžovanie

Auto-moto

Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Zaujímavé pracovné ponuky
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Domáce
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy
Bezlepková cuketová pizza
Pizza

Technológie

Američania vytiahli zbrane z roku 1948. Starú raketu premenili na lovca dronov, v skladoch ich majú tisíce
Armádne technológie
ChatGPT môže čoskoro písať presne ako ty. Nová funkcia má AI naučiť tvoj štýl a tón textu
Umelá inteligencia
Meta čelí žalobe kvôli smart okuliarom. Kamera môže zachytiť citlivé momenty a zábery môžu analyzovať aj ľudia
Bezpečnosť
Na Netflix práve dorazil film The Green Knight. Temná fantasy legenda získala od kritikov takmer 90 %
Filmy a seriály

Bývanie

Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Pre kutilov

Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada

S mamou sú ako sestry, no keď mala pätnásť bojovala o život: Temné tajomstvo hviezdy Emily in Paris vás šokuje
Zahraničné celebrity
Zahraničné
Zahraničné
Domáce
Zahraničné
