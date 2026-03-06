Ďalší incident! Napätie rastie už aj v Tichomorí: Čínsky vrtuľník OHROZOVAL austrálsky, sekundy od katastrofy

CANBERRA - Napätie nad Žltým morom vyvolal incident medzi vojenskými vrtuľníkmi. Austrálsky stroj sa musel náhle uhnúť, aby zabránil kolízii s čínskym vrtuľníkom.
Nebezpečné priblíženie vo vzduchu
Austrálsky vojenský vrtuľník musel nad Žltým morom vykonať vyhýbací manéver po tom, čo sa k nemu nebezpečne priblížil čínsky vojenský stroj. Incident sa odohral počas bežnej operácie austrálskeho námorníctva v medzinárodných vodách, píše portál news.com.au.
Podľa austrálskej vlády šlo o nebezpečnú interakciu, na ktorú Canberra reagovala diplomatickým protestom voči Pekingu.
Vrtuľník typu MH-60R odštartoval z fregaty HMAS Toowoomba, ktorá sa v oblasti nachádzala na rutinných operáciách. Krátko po štarte ho zachytil vrtuľník námorných síl Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády.
Manéver prinútil pilotov reagovať
Podľa vyjadrenia austrálskej vlády čínsky stroj najskôr letel v rovnakej výške ako austrálsky vrtuľník a následne sa začal približovať na nebezpečnú vzdialenosť.
„Čínsky vrtuľník sa mierne presunul pred náš stroj, zrýchlil a následne sa naklonil smerom k vrtuľníku Austrálskych obranných síl. Posádka preto musela vykonať vyhýbací manéver, aby zachovala bezpečný let,“ uviedol vládny hovorca.
Podľa Canberry išlo o riskantný a neprofesionálny krok, ktorý predstavoval hrozbu pre stroj aj jeho posádku.
Austrálska loď plnila misiu OSN
Fregata HMAS Toowoomba sa v čase incidentu nachádzala v oblasti v rámci operácie Argos. Tá je zameraná na kontrolu dodržiavania sankcií Bezpečnostnej rady OSN voči Severnej Kórei.
Austrálska vláda zároveň zdôraznila, že loď aj vrtuľník počas celej operácie postupovali v súlade s medzinárodným právom.
„Austrálske obranné sily vykonávajú v tomto regióne námorný dohľad už celé desaťročia. Ide o legitímne aktivity v medzinárodných vodách a vzdušnom priestore v rámci práva na slobodu plavby a preletov,“ uviedol hovorca.
Canberra žiada profesionálne správanie armád
Incident si podľa austrálskych úradov nevyžiadal zranenia ani poškodenie vrtuľníka MH-60R. Posádka však musela konať rýchlo, aby zabránila nebezpečnej situácii vo vzduchu.
Austrália zároveň vyzvala všetky štáty, aby ich ozbrojené sily konali bezpečne a profesionálne. „Očakávame, že všetky krajiny vrátane Číny budú svoje armády viesť tak, aby operovali bezpečným a profesionálnym spôsobom,“ zdôraznila austrálska vláda.