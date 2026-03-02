Od začiatku roka máme stále hlbšie do vrecka: Rapídne hore išla kuracina aj väčšina ovocia! Čo naopak zlacnelo?

BRATISLAVA - Vyššie poistenia, nižšie výplaty. To je realita Slovákov od začiatku roka, kedy nám začala konsolidácia brať čoraz viac z našich peňazí. Avšak, nejde o jediné zdražovanie, podľa oficiálnych zdrojov zaplatíme oveľa viac v porovnaní s decembrom minulého roka aj za potraviny. Čo zdraželo a čo naopak zlacnelo?
Kým všade v Európskej únii klesá, na Slovensku stúpla. Reč je o inflácii, ktorá nám podobne, ako konsolidácia, postupne ukrajuje z našich príjmov a zásob. Medziročná inflácia v eurozóne sa v januári oslabila na 1,7 % z decembrových 2 %. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Januárová inflácia v menovom bloku sa dostala najnižšie od septembra 2024. V celej Európskej únii sa medziročná inflácia v januári zmiernila na 2 % z hodnoty 2,3 % v predošlom mesiaci. Na Slovensku sa však zrýchlila na 4,3 % z decembrových 4,1 %. Najnižšia v rámci EÚ bola vo Francúzsku (0,4 %), Dánsku (0,6 %) a Fínsku a Taliansku (zhodne 1 %). Najvyššia bola v Rumunsku (8,5 %), na Slovensku (4,3 %) a v Estónsku (3,8 %).
Archívne VIDEO Peter Kažimír: V budúcom roku očakávame dvojcifernú infláciu a pokles reálnych miezd
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) označil ekonomickú situáciu za náročnú. „Slovensko je výrazne ovplyvnené tým, čo sa deje v Nemecku, Rakúsku a celkovo na globálnej úrovni. Výrazne nás zasiahli clá, obchodné vojny a do toho všetkého stále zápasíme s následkami zdevastovaných verejných financií,“ vyhlásil s tým, že preto je potrebná aj konsolidácia. Deklaruje však, že aj napriek tomu sa drží ekonomický rast na úrovni 1 % HDP a pracuje sa na prorastových opatreniach. Podľa Kamenického ide celá Európa „v dôsledku zlých rozhodnutí“ do ťažkej doby. To, že potraviny medziročne a medzimesačne zdraželi, potvrdil aj Štatistický úrad. Ten v polovici februára upozornil na to, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v januári medziročne zvýšili o 4 % a v porovnaní s decembrom 2025 o 1,8 %.
Medziročne bola inflácia vyššia naposledy v septembri minulého roka, keď rast cien dosiahol 4,3 % a medzimesačne išlo o najvyšší rast za posledné tri roky. Najviac infláciu ovplyvnil výrazný rast cien bývania s energiami, ako aj zdražovanie potravín. Dynamicky vzrástli ceny potravín s nealko nápojmi (+ 2,5 %), ktoré tvoria po bývaní s energiami druhú najväčšiu položku v štruktúre výdavkov slovenských domácností s podielom 21 %. Ceny potravín v prvom mesiaci roka medzimesačne stúpli v priemere o 2,4 %. Zdraželo až sedem z deviatich potravinových skupín tovarov, najvýznamnejšie vzrástli ceny ovocia s orechmi o 9,4 %, zeleniny o 7,1 % aj cukru s cukrovinkami o 4 %.
Aké sú ceny potravín?
Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2025, stúpli v januári tohto roku ceny viacerých potravín. Napríklad aj ryže, a to o 15 centov na kile na 1,66 eura. V priemere o 2 centy stúpla aj cena múk, napríklad balík hladkej stojí 0,61 centov, polohrubej 0,57. Drahšia bola aj vianočka, za ktorú sme si priplatili 28 centov a stála necelých 5,5 eura za kilo. O 4 centy na kile zdraželi aj detské piškóty, a to na 6,01 eura.
Drahšie bolo aj mäso, najmä hovädzie a kuracie. Hovädzie predné s kosťou medzimesačne zdraželo o 35 centov na kile a predávalo sa za 11,64 eura, hovädzie zadné bez kosti bolo drahšie o 14 centov a nakupovali sme ho za 13,47 eura za kilo. Drahšie bolo aj bravčové stehno, a to o 12 centov, kilo sme kupovali za 4,09 eura, o 27 centov, na 5,87 eura za kilo, zdražel aj bravčový bok. Najvýraznejšie zdražela kuracina, kurča pitvané bolo medzimesačne drahšie o 23 centov a kilo sa predávalo po 3 eurá, o 18 centov boli drahšie aj kuracie prsia a nakupovali sme ich za 5,92 eura, ale aj pečienky, ktoré mali priemernú cenovku 4,13 eura a zdraželi o 5 centov.
Výrazne drahšia bola čabajská klobása, pri ktorej svietila cenovka 11,16 eura za kilo. Medzimesačne tak zdražela o 1,5 eura. O tri eurá drahšie bolo rybie filé, ktoré sme kupovali za 10,38 eura. V priemere o tri centy zdraželi ochutené jogurty, ale aj plnotučný tvaroh či bryndza. O 3 eurá bol drahší aj ovčí syr, zdražel na 22,31 eura. O 10 centov bola drahšia aj smotana na šľahanie, predávala sa za 1,58 eura.
Čo sa týka ovocia a zeleniny, tam sa tiež výraznejšie menili cenovky. O 6 centov na kile boli drahšie jablká, predávali sa za 1,37 eura, o 30 centov zdraželo aj hrozno na 4,43 či banány na 1,40 eura, či pomaranče, na 1,62 či mandarínky, na 1,60 eura za kilo. O vyše pol eura bol drahší aj melón, kilo sa predávalo za 2,61 eura. Ceny išli hore aj v prípade zeleniny, napríklad cesnak o 22 centov na 5,2 eura, paradajky rovnako na 1,32 eura, paprika o 62 centov na 4,08 eura za kilo. O 13 centov stúpla aj cena uhoriek na 3,34 eura, o takmer 40 centov sterilizované uhorky na 4,79 eura. Včelári na jeseň minulého roku informovali a upozorňovali, že veľa včelích rodín uhynulo a bolo málo medu.
Medzimesačne vzrástla cena tekutého zlata o 33 centov na 4,86 eura za kilo. O 15 centov vzrástla cena aj mliečnej čokolády na 1,63 eura za 100 gramov, o 28 centov aj čokoláda na varenie na 1,5 eura, o takmer 40 centov zdražela aj káva zrnková, na 7,45 eura či instantná káva na 4,9 eura. Výrazne zdraželi aj sladké vody, napríklad malinovke na colovom základe vzrástla cena o 14 centov na 0,95 eura, malinovke na ovocnom základe podobne na 1,07 eura či 100-percentnej ovocnej šťave na 2,13 eura.
Čo naopak zlacnelo?
Sú však aj potraviny, ktoré zlacneli, niektoré výraznejšie, iné menej. Lacnejšie sme v januári kupovali pečivo, obyčajný chlieb bol lacnejší o 3 centy a nakupovali sme ho za 2,54 eura, celozrnný o 18 centov lacnejší, pričom v priemere stál 4,08 eura. Lacnejšie boli aj vaječné cestoviny, a to v priemere o 6 centov. Kupovali sme ich za 1,94 eura. Čo sa týka mäsa, lacnejšie bolo hovädzie predné bez kosti, a to o 10 centov, pričom sme ho nakupovali za 11,64 eura za kilo, lacnejšia bola aj väčšina bravčoviny, najvýraznejšie zlacnela krkovička o 23 centov na 4,48 eura za kilo. O 20 centov lacnejšia bola aj dusená šunka, ktorú sme v priemere kupovali za 10,49 eura za kilo, o štvrtinu eura boli lacnejšie aj párky (6,88 eura za kilo).
Zlacneli aj salámy, o 60 centov, na 10,18 eura, zlacnela malokarpatská saláma, o takmer 2,5 eura aj údené karé (3,35 eura za kilo). O takmer 40 centov bola lacnejšia aj konzerva bravčového luncheonmeatu, ktorý sa predával za 3,6 eura. O takmer 4 eurá boli lacnejšie aj mrazené ryby, ktoré sme kupovali za 9,30 eura. Ceny mlieka si držali zhruba rovnakú cenu, ako v decembri. O pol eura zlacnelo sušené mlieko, na 6,98 eura. O 40 centov zlacnel plesňový syr na 10,60 eura. Medzimesačne zlacnela aj väčšina syrov, v priemere o 10 centov. O 10 centov lacnejšie boli vajíčka, 10 kusov sme kupovali za 2,82 eura, ale aj maslo, ktoré išlo výraznejšie dole s cenou. Medzimesačný rozdiel v cene je 22 centov a kupovali sme ho za 1,85 eura. O 74 centov bol lacnejší aj olivový olej panenský, kupovali sme ho za 6,17 eura. Lacnejšie boli aj ostatné tuky.
Aj medzi ovocím či zeleninou sa nájdu druhy, ktoré medzimesačne zlacneli. Napríklad broskyne či nektarínky a marhule. Prvé a tretie spomenuté zlacneli o 60 centov na 5,27 eura za kilo a druhé spomenuté o 1,5 eura na 4,39 eura. O pár centov klesla cena petržlenu či mrkvy, o 20 centov čerstvé šampiňóny na 3,45 eura za kilo, o 10 centov mrazený špenát na 0,92 eura.