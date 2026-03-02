Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Od začiatku roka máme stále hlbšie do vrecka: Rapídne hore išla kuracina aj väčšina ovocia! Čo naopak zlacnelo?

BRATISLAVA - Vyššie poistenia, nižšie výplaty. To je realita Slovákov od začiatku roka, kedy nám začala konsolidácia brať čoraz viac z našich peňazí. Avšak, nejde o jediné zdražovanie, podľa oficiálnych zdrojov zaplatíme oveľa viac v porovnaní s decembrom minulého roka aj za potraviny. Čo zdraželo a čo naopak zlacnelo?

Kým všade v Európskej únii klesá, na Slovensku stúpla. Reč je o inflácii, ktorá nám podobne, ako konsolidácia, postupne ukrajuje z našich príjmov a zásob. Medziročná inflácia v eurozóne sa v januári oslabila na 1,7 % z decembrových 2 %. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Januárová inflácia v menovom bloku sa dostala najnižšie od septembra 2024. V celej Európskej únii sa medziročná inflácia v januári zmiernila na 2 % z hodnoty 2,3 % v predošlom mesiaci. Na Slovensku sa však zrýchlila na 4,3 % z decembrových 4,1 %. Najnižšia v rámci EÚ bola vo Francúzsku (0,4 %), Dánsku (0,6 %) a Fínsku a Taliansku (zhodne 1 %). Najvyššia bola v Rumunsku (8,5 %), na Slovensku (4,3 %) a v Estónsku (3,8 %).

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) označil ekonomickú situáciu za náročnú. „Slovensko je výrazne ovplyvnené tým, čo sa deje v Nemecku, Rakúsku a celkovo na globálnej úrovni. Výrazne nás zasiahli clá, obchodné vojny a do toho všetkého stále zápasíme s následkami zdevastovaných verejných financií,“ vyhlásil s tým, že preto je potrebná aj konsolidácia. Deklaruje však, že aj napriek tomu sa drží ekonomický rast na úrovni 1 % HDP a pracuje sa na prorastových opatreniach. Podľa Kamenického ide celá Európa „v dôsledku zlých rozhodnutí“ do ťažkej doby. To, že potraviny medziročne a medzimesačne zdraželi, potvrdil aj Štatistický úrad. Ten v polovici februára upozornil na to, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v januári medziročne zvýšili o 4 % a v porovnaní s decembrom 2025 o 1,8 %.

 (Zdroj: Štatistický úrad)

Medziročne bola inflácia vyššia naposledy v septembri minulého roka, keď rast cien dosiahol 4,3 % a medzimesačne išlo o najvyšší rast za posledné tri roky. Najviac infláciu ovplyvnil výrazný rast cien bývania s energiami, ako aj zdražovanie potravín. Dynamicky vzrástli ceny potravín s nealko nápojmi (+ 2,5 %), ktoré tvoria po bývaní s energiami druhú najväčšiu položku v štruktúre výdavkov slovenských domácností s podielom 21 %. Ceny potravín v prvom mesiaci roka medzimesačne stúpli v priemere o 2,4 %. Zdraželo až sedem z deviatich potravinových skupín tovarov, najvýznamnejšie vzrástli ceny ovocia s orechmi o 9,4 %, zeleniny o 7,1 % aj cukru s cukrovinkami o 4 %.

 (Zdroj: Štatistický úrad)

Aké sú ceny potravín?

Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2025, stúpli v januári tohto roku ceny viacerých potravín. Napríklad aj ryže, a to o 15 centov na kile na 1,66 eura. V priemere o 2 centy stúpla aj cena múk, napríklad balík hladkej stojí 0,61 centov, polohrubej 0,57. Drahšia bola aj vianočka, za ktorú sme si priplatili 28 centov a stála necelých 5,5 eura za kilo. O 4 centy na kile zdraželi aj detské piškóty, a to na 6,01 eura. 

Drahšie bolo aj mäso, najmä hovädzie a kuracie. Hovädzie predné s kosťou medzimesačne zdraželo o 35 centov na kile a predávalo sa za 11,64 eura, hovädzie zadné bez kosti bolo drahšie o 14 centov a nakupovali sme ho za 13,47 eura za kilo. Drahšie bolo aj bravčové stehno, a to o 12 centov, kilo sme kupovali za 4,09 eura, o 27 centov, na 5,87 eura za kilo, zdražel aj bravčový bok. Najvýraznejšie zdražela kuracina, kurča pitvané bolo medzimesačne drahšie o 23 centov a kilo sa predávalo po 3 eurá, o 18 centov boli drahšie aj kuracie prsia a nakupovali sme ich za 5,92 eura, ale aj pečienky, ktoré mali priemernú cenovku 4,13 eura a zdraželi o 5 centov.

 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)
 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Výrazne drahšia bola čabajská klobása, pri ktorej svietila cenovka 11,16 eura za kilo. Medzimesačne tak zdražela o 1,5 eura. O tri eurá drahšie bolo rybie filé, ktoré sme kupovali za 10,38 eura. V priemere o tri centy zdraželi ochutené jogurty, ale aj plnotučný tvaroh či bryndza. O 3 eurá bol drahší aj ovčí syr, zdražel na 22,31 eura. O 10 centov bola drahšia aj smotana na šľahanie, predávala sa za 1,58 eura. 

Čo sa týka ovocia a zeleniny, tam sa tiež výraznejšie menili cenovky. O 6 centov na kile boli drahšie jablká, predávali sa za 1,37 eura, o 30 centov zdraželo aj hrozno na 4,43 či banány na 1,40 eura, či pomaranče, na 1,62 či mandarínky, na 1,60 eura za kilo. O vyše pol eura bol drahší aj melón, kilo sa predávalo za 2,61 eura. Ceny išli hore aj v prípade zeleniny, napríklad cesnak o 22 centov na 5,2 eura, paradajky rovnako na 1,32 eura, paprika o 62 centov na 4,08 eura za kilo. O 13 centov stúpla aj cena uhoriek na 3,34 eura, o takmer 40 centov sterilizované uhorky na 4,79 eura. Včelári na jeseň minulého roku informovali a upozorňovali, že veľa včelích rodín uhynulo a bolo málo medu.

 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)
 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Medzimesačne vzrástla cena tekutého zlata o 33 centov na 4,86 eura za kilo. O 15 centov vzrástla cena aj mliečnej čokolády na 1,63 eura za 100 gramov, o 28 centov aj čokoláda na varenie na 1,5 eura, o takmer 40 centov zdražela aj káva zrnková, na 7,45 eura či instantná káva na 4,9 eura. Výrazne zdraželi aj sladké vody, napríklad malinovke na colovom základe vzrástla cena o 14 centov na 0,95 eura, malinovke na ovocnom základe podobne na 1,07 eura či 100-percentnej ovocnej šťave na 2,13 eura. 

Čo naopak zlacnelo?

Sú však aj potraviny, ktoré zlacneli, niektoré výraznejšie, iné menej. Lacnejšie sme v januári kupovali pečivo, obyčajný chlieb bol lacnejší o 3 centy a nakupovali sme ho za 2,54 eura, celozrnný o 18 centov lacnejší, pričom v priemere stál 4,08 eura. Lacnejšie boli aj vaječné cestoviny, a to v priemere o 6 centov. Kupovali sme ich za 1,94 eura. Čo sa týka mäsa, lacnejšie bolo hovädzie predné bez kosti, a to o 10 centov, pričom sme ho nakupovali za 11,64 eura za kilo, lacnejšia bola aj väčšina bravčoviny, najvýraznejšie zlacnela krkovička o 23 centov na 4,48 eura za kilo. O 20 centov lacnejšia bola aj dusená šunka, ktorú sme v priemere kupovali za 10,49 eura za kilo, o štvrtinu eura boli lacnejšie aj párky (6,88 eura za kilo).

 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)
 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Zlacneli aj salámy, o 60 centov, na 10,18 eura, zlacnela malokarpatská saláma, o takmer 2,5 eura aj údené karé (3,35 eura za kilo). O takmer 40 centov bola lacnejšia aj konzerva bravčového luncheonmeatu, ktorý sa predával za 3,6 eura. O takmer 4 eurá boli lacnejšie aj mrazené ryby, ktoré sme kupovali za 9,30 eura. Ceny mlieka si držali zhruba rovnakú cenu, ako v decembri. O pol eura zlacnelo sušené mlieko, na 6,98 eura. O 40 centov zlacnel plesňový syr na 10,60 eura. Medzimesačne zlacnela aj väčšina syrov, v priemere o 10 centov. O 10 centov lacnejšie boli vajíčka, 10 kusov sme kupovali za 2,82 eura, ale aj maslo, ktoré išlo výraznejšie dole s cenou. Medzimesačný rozdiel v cene je 22 centov a kupovali sme ho za 1,85 eura. O 74 centov bol lacnejší aj olivový olej panenský, kupovali sme ho za 6,17 eura. Lacnejšie boli aj ostatné tuky

 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Aj medzi ovocím či zeleninou sa nájdu druhy, ktoré medzimesačne zlacneli. Napríklad broskyne či nektarínky a marhule. Prvé a tretie spomenuté zlacneli o 60 centov na 5,27 eura za kilo a druhé spomenuté o 1,5 eura na 4,39 eura. O pár centov klesla cena petržlenu či mrkvy, o 20 centov čerstvé šampiňóny na 3,45 eura za kilo, o 10 centov mrazený špenát na 0,92 eura. 

 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)
 (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Ďalšie zo Zoznamu