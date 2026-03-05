Silná explózia ropného tankera pri Kuvajte: Hlásia únik ropy do mora

KUVAJT - Ropný tanker zakotvený vo vodách pri Kuvajte zaznamenal veľkú explóziu, ktorá spôsobila únik ropy, uviedla vo štvrtok agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO). Kapitán tankera spozoroval malé plavidlo, ktoré údajne po výbuchu opustilo oblasť. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters.
Podľa UKMTO k incidentu došlo 30 námorných míľ (56 km) juhovýchodne od kuvajtského prístavu Mubarak v Perzskom zálive. „Vo vode sa nachádza ropa z nákladnej cisterny, čo by mohlo mať určitý dopad na životné prostredie. Do lode začala natekať voda, neboli hlásené žiadne požiare a posádka je v bezpečí,“ uviedla agentúra vo vyhlásení.
Kuvajtské ministerstvo vnútra neskôr potvrdilo, že k incidentu došlo mimo výsostných vôd krajiny, najmenej 60 km od spomínaného prístavu. Iránske Revolučné gardy zároveň v stredu vyhlásili, že majú úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom, kľúčovou námornou trasou pre prepravu ropy a zemného plynu. Plavidlám pokúšajúcim sa prejsť cez prieliv pohrozili spôsobením škôd raketami či dronmi.