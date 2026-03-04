Izraelská armáda hlási zásah v Teheráne: Terčom mal byť komplex Revolučných gárd

TEL AVIV - Izraelská armáda tvrdí, že počas útokov na Irán zasiahla v stredu aj významný vojenský komplex v Teheráne, v ktorom sa nachádzajú veliteľské centrá iránskych Revolučných gárd (IRGC), elitných jednotiek Kuds a polovojenských formácií Basídž. Informovala o tom agentúra AFP.
„Pred chvíľou izraelské letectvo, presne vedené spravodajskou službou armády dokončilo rozsiahly útok zameraný na veľký... vojenský komplex vo východnom Teheráne“, v ktorom sa nachádzali „veliteľstvá všetkých iránskych bezpečnostných organizácií“, uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení. Medzi ďalšie bezpečnostné agentúry v komplexe patrilo iránske riaditeľstvo pre spravodajské služby, jednotky vnútornej bezpečnosti a jednotka pre kybernetickú vojnu, doplnila izraelská armáda.
Jednotky Kuds sú odnožou IRGC, považovaných za ideologickú armádu Iránskej islamskej republiky, a sú zodpovedné za zahraničné operácie. Izraelská armáda medzičasom informovala, že od začiatku spoločných útokov s USA - v sobotu 28. februára - zhodila na Irán zhruba 5000 bômb. „Izraelské stíhačky naďalej posilňujú svoju vzdušnú prevahu nad celým Iránom, s osobitným zameraním na teheránsku oblasť,“ dodali ozbrojené sily vo vyhlásení zverejnenom na sieti X. Hneď v prvý deň tejto operácie prišiel o život iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí a ďalších najmenej 40 vplyvných funkcionárov iránskeho režimu.