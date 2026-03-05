Nový krok v akcii Kajúcnik: Vyšetrovateľ navrhol väzobné stíhanie dvoch obvinených

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v rámci akcie Kajúcnik podal podnet na väzobné stíhanie dvoch obvinených Jána Čurillu a Pavla Ďurku z kolúznych dôvodov. ÚIS o tom informuje na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ UIS v rámci akcie Kajúcnik po vykonaní procesných úkonov podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby dozorovému prokurátorovi na obvinených Pavla Ďurku a Jána Čurillu z kolúznych dôvodov. Prokurátor podnet prevzal spolu so spisovným materiálom, o ktorom rozhodne v zákonom stanovenej lehote,“ uviedla policajná inšpekcia. Ostatných zadržaných, vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Šúreka či policajtov Branislava Dunčku, Róberta Magulu a Romana Stahla, v stredu (4. 3.) po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode.
ÚIS v rámci akcie Kajúcnik v utorok (3. 3.) zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenie z vydierania alebo zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.