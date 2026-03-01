Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

Irán podniká odvetnú akciu za sobotné bombardovanie: Raketový úder a 4 mŕtvi ľudia v Izraeli!

Irán podniká odvetnú akciu za sobotné bombardovanie. Aktualizujeme Zobraziť galériu (12)
Irán podniká odvetnú akciu za sobotné bombardovanie. (Zdroj: TASR/AP Photo/Ohad Zwigenberg, Ali Raza)
TASR, ČTK

TEL AVIV/TEHERÁN - Irán v nedeľu ráno opäť vystrelil rakety na Izrael, ktorého armáda v súvislosti s tým aktivovala svoje obranné systémy na zachytenie rakiet nepriateľa. Podľa miestnych médií krátko po spustení varovných sirén bolo nad Jeruzalemom počuť „dve silné explózie,“ informovali agentúry AFP, DPA a denník The Times of Israel (TOI).

Aktualizované 14:16 Najmenej šiestich ľudí v centrálnom Izraeli v nedeľu zabila salva rakiet vypálených z Iránu, oznámila záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom). Informuje správa agentúr Reuters, AFP a AP.

Aktualizované 13:59 Iránsky odvetný útok raketou na izraelské mesto Bejt Šemeš, ktoré leží západne od Jeruzalema, dnes zabil štyroch ľudí a ďalších 20 zranil, informuje server Times of Israel. Pôvodne písal o dvoch ľuďoch v kritickom stave a niekoľkých ďalších vážne zranených.

 (Zdroj: TASR/AP Photo/Ali Raza)

Aktualizované 13:51 Severná Kórea v nedeľu odsúdila americko-izraelské útoky na Irán. Označila ich za „nezákonný akt agresie“, ktorý ukazuje „gangsterskú náturu“ Spojených štátov, píše TASR podľa správy agentúry AFP. Vojenská operácia podľa KĽDR „predstavuje úplne nezákonný akt agresie a najodpornejšiu formu narušenia zvrchovanosti“. Spojené štáty a Izrael ňou „ukázali nehanebné a gangsterské správanie, ktorým sa rozhodli zneužiť vojenskú silu na naplnenie svojich sebeckých a hegemónskych ambícií“.

Aktualizované 13:50 Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání v nedeľu pohrozil, že po amerických a izraelských útokoch na Irán, pri ktorých zahynul aj najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, zasiahne Irán Spojené štáty a Izrael „takou silou, akú doteraz nezažili“.

Aktualizované 13:05 Pápež Lev XIV. v nedeľu vyzval na ukončenie špirály násilia na Blízkom východe po tom, čo v sobotu Izrael a Spojené štáty zaútočili na Irán. Pri jednom z izraelských útokov zahynul aj najvyšší vodca krajiny ajatolláh Alí Chameneí. Píše o tom agentúra AFP.

Pápež Lev XIV.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia)

Aktualizované 13:00 Libanonské šiitské hnutie Hizballáh a palestínske islamistické hnutie Hamas, ktoré patria medzi hlavných regionálnych spojencov Iránu a sú súčasťou tzv. osi odporu proti USA a Izraelu, rozhodne odsúdili sobotňajší americko-izraelský útok na Irán. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP. Hizballáh prisľúbil, že sa „postaví agresii“ Spojených štátov a Izraela. Vodca hnutia Naím Kásim vo svojom vyhlásení uviedol: „Splníme si svoju povinnosť konfrontáciou s agresiou.“ Nešpecifikoval pritom, či má v úmysle zapojiť sa do vojenskej konfrontácie. Dodal však, že hnutie bude Izraelu a USA klásť odpor bez ohľadu na obete vo svojich radoch.

Aktualizované 12:45 Podľa predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameního vrátila iránskemu ľudu nádej. Dôležité je podľa nej zabezpečiť, aby si Iránci svoju budúcnosť teraz formovali sami. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová označila Chameneího zabitie za kľúčový moment v iránskych dejinách. Obe sa tak vyjadrili na sociálnej sieti X.

„Tento okamih so sebou nesie vážne riziko vzniku nestability, ktorá by mohla región uvrhnúť do kolotoča násilia,“ varovala šéfka EK po telefonáte s jordánskym kráľom Abdalláhom II. „Spolupracujeme so všetkými kľúčovými aktérmi, ako aj s našimi regionálnymi partnermi, aby sme zaistili stabilitu a bezpečnosť a chránili životy civilistov,“ dodala.

Aktualizované 12:14 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu na sociálnych sieťach zverejnil videopríhovor vytvorený prostredníctvom umelej inteligencie, v ktorom iránsky ľud v perzštine vyzval, aby sa vzbúril proti teokratickému režimu. Rovnaké posolstvo Netanjahu adresoval Iráncom aj v inom videu, v ktorom sa im však prihováral v hebrejčine.

Aktualizované 11:58 Ajatolláha Alírezá Aráfího v nedeľu vymenovali za člena dočasnej iránskej vládnucej rady, ktorá bude plniť úlohy najvyššieho vodcu krajiny po sobotňajšom úmrtí ajatolláha Alího Chameneího pri spoločnom vojenskom útoku Izraela a Spojených štátov. Dočasná rada bude zastávať rolu najvyššieho vodcu, až dokým Zhromaždenie znalcov nezvolí nástupcu Chamaneího. Členmi vládnucej rady sú tiež prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší predstaviteľ justície v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Ežeí, píše agentúra Reuters a AFP.

Aktualizované 11:57 Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) zohrala významnú úlohu pred útokom na iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Informáciu priniesol v nedeľu denník The New York Times (NYT), píše agentúra DPA. The New York Times s odvolaním sa na viacero nemenovaných zdrojov oboznámených s priebehom operácie napísal, že CIA sledovala Chameneího niekoľko mesiacov a získavala informácie o jeho polohe a zvykoch.

 (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi)

Aktualizované 11:42 Hizballáh bude čeliť agresii Spojených štátov a Izraela, ktorá stála život duchovného vodcu Iránu Alího Chameneího, uviedol dnes líder libanonského proiránskeho hnutia Naím Kásim. Palestínske teroristické hnutie Hamas označilo smrť iránskeho vodcu za ohavný zločin. "Splníme svoju povinnosť tým, že budeme čeliť agresii," vyhlásil líder Hizballáhu vo svojom vyhlásení. "Bez ohľadu na obete neprestane klásť odpor," dodal podľa agentúry AFP.

Aktualizované 11:16 Izrael v reakcii na iránske raketové útoky povolal do služby 20.000 záložníkov, informoval v nedeľu spravodajský web The Times of Israel (TOI). Izraelská civilná obrana, ktorá je zodpovedná za ochranu civilistov v čase vojny, uviedla, že úlohou povolaných záložníkov je poskytovať pomoc civilnému obyvateľstvu, napríklad pri evakuáciách, zabezpečovaní prevádzky krytov či poskytovaní prvej pomoci.

Aktualizované 10:50 Irán dnes pokračuje v raketových útokoch na ciele v Izraeli a štátoch Perzského zálivu. Výbuchy sa ozývajú v Dubaji, Dauhe a Maname, informovala agentúra AP a spravodajský server Al-Džazíra. Už skôr agentúry informovali, že sa dnes prvýkrát stal terčom iránskych dronov Omán.

Aktualizované 10:43 Iránsky prezident Masúd Pezeškiján označil zabitie najvyššieho iránskeho vodcu Alího Chameneího pri sobotňajších americko-izraelských útokoch za „vyhlásenie vojny moslimom“. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP. V stanovisku, ktoré odvysielala iránska štátna televízia, Pezeškiján uviedol, že atentát na najvyššiu politickú autoritu Iránskej islamskej republiky a významného šiitského vodcu je vnímaný ako otvorené vyhlásenie vojny moslimom, a najmä šiitom, všade na svete.

Aktualizované 10:26 Medzi obeťami sobotňajších útokov Spojených štátov a Izraela na Irán je aj riaditeľ policajnej spravodajskej služby Ghólamréza Rezáiján. Informovala o tom iránska tlačová agentúra Fars citovaná agentúrou AFP.  V Iráne sa policajná spravodajská služba špecializuje na vnútornú bezpečnosť, boj proti kriminalite a monitorovanie politických a bezpečnostných hrozieb. Je súčasťou polície, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra.

Aktualizované 10:05 „Izraelské obranné sily útočia na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu v srdci Teheránu. Izraelské letectvo vykonalo v uplynulom dni rozsiahle útoky s cieľom získať vzdušnú prevahu a vydláždiť si cestu k Teheránu,“ oznámila izraelská armáda.

Aktualizované 10:03 Na ománsky prístav Dakm dnes zaútočili iránske drony a zranili jedného človeka. Išlo o prvý odvetný útok Teheránu na Omán po masívnych americko-izraelských útokoch na Irán. Veľvyslanectvo USA v Maskate vyzvalo svojich občanov, aby nevychádzali von, informovala agentúra AFP.

Ománske stredisko námornej bezpečnosti dnes informovalo, že terčom útoku sa stal tiež ropný tanker Skylight plaviaci sa pod vlajkou Palau. Útok sa odohral asi päť námorných míľ od ománskej provincie Musandam. Zranení boli štyria ľudia a celá 20-členná posádka bola evakuovaná, napísala agentúra Reuters, ktorá nespresnila, o aký útok išlo.

Aktualizované 9:53 Izraelská armáda oznámila, že začala údery na ciele v srdci Teheránu, píše agentúra AFP. V hlavnom meste Iránu sa už podľa agentúry AP ozývajú výbuchy. Izrael spoločne s USA zaútočil na Irán v sobotu.

 (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi)

"IDF útočí na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu v samom srdci Teheránu," uviedla izraelská armáda. "V uplynulý deň vykonalo izraelské letectvo rozsiahle údery s cieľom získať vzdušnú prevahu a vydláždiť cestu do Teheránu," stojí vo vyhlásení.

 (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi)

Novú vlnu raketových útokov iránskej armády Izrael detegoval v nedeľu okolo 07:50 h miestneho času. Izraelské obyvateľstvo vzápätí dostalo výzvu presunúť sa do krytov. Podľa TOI izraelská civilná obrana vydala za posledných 24 hodín takéto odporúčanie najmenej 20-krát.

Nová vlna iránskych útokov na Izrael je súčasťou odvety za sobotňajšie koordinované útoky Izraela a USA na Irán, pri ktorých prišiel o život aj iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán v rámci svojej reakcie podniká útoky nielen na Izrael, ale aj na americké základne v krajinách Blízkeho východu. V nedeľu ráno iránska armáda vydala vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že jej lietadlá v rámci niekoľkých fáz operácií „úspešne bombardovali americké základne v krajinách Perzského zálivu a v irackom Kurdistane.“

Najmenej deväť ľudí bolo zabitých v Pakistane, keď dav vpadol na konzulát USA

Najmenej deväť ľudí bolo dnes zabitých v Pakistane, keď stovky ľudí vpadli na americký konzulát v prístavnom meste Karáčí. Dav rozzúrili správy o smrti iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Protestujúci sa stretli s políciou a zranenia utrpelo osem ďalších ľudí, informovala agentúra AP.

Bezpečnostný pracovník zaujal pozíciu, keď pred americkým konzulátom v pakistanskom Karáčí, ktorý protestujúci napadli, stojí motocykel zapálený rozzúrenými demonštrantmi.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Muhammad Farooq)

Chameneí bol zabitý v sobotu pri masívnych americko-izraelských útokoch na Irán. Proiránski protestujúci sa zhromaždili tiež pred prísne stráženou Zelenou zónou v irackom hlavnom meste Bagdade, kde je americká ambasáda, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej Irak po Chameneího smrti vyhlásil trojdňový štátny smútok.

Policajti vystreľujú slzotvorné granáty, aby rozohnali šiitských moslimov protestujúcich proti zabitiu iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v Karáčí.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Hadi Mizban)

"Pokusy protestujúcich v Bagdade sa zatiaľ podarilo zmariť, ale stále sa snažia preraziť kordón bezpečnostných síl," povedal agentúre AFP zdroj z írskych bezpečnostných síl. Demonštranti na policajtov zaútočili kameňom a tí odpovedali slzným plynom, dodala AFP. Iracké médiá informovali o ďalších demonštráciách v na juhu Iraku.

 (Zdroj: TASR/AP Photo/Hadi Mizban)

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Muhammad Farooq)

Veľké protesty prepukli tiež v ďalších častiach Pakistanu. V severopakistanskom meste Skardu zapálili protestujúci budovu kancelárie OSN, informoval Reuters. Toto prevažne šiitské mesto je zvyčajne pokojné a patrí medzi obľúbené turistické destinácie v severopakistanskej oblasti Gilgit-Baltistán známej svojimi himalájskymi vrcholkami.

Stovky protestujúcich sa zhromaždili tiež pred americkým konzulátom v meste Láhaur v centrálnej časti Pakistanu; tu ale zatiaľ nie sú hlásené žiadne násilnosti. "Niektorí protestujúci sa pokúsili poškodiť bezpečnostnú bránu stovky metrov od budovy konzulátu, ale polícia ich zastavila bez použitia násilia," povedal Reuters jeden zo svedkov.

