Opatrovateľka v jasliach dala deťom úmyselne preháňadlo: Jej dôvod vás šokuje! Rodičia zúria

ILLINOIS - Chcela si skrátiť deň v práci. Mladá zamestnankyňa jaslí v americkom štáte Illinois podala deťom preháňadlo, aby ich potom so zdravotnými problémami mohla poslať domov. Podľa všetkého to neurobila prvýkrát.
Prípad sa odohral v meste St. Charles, ktoré leží na západnom okraji metropolitnej oblasti Chicaga. Začiatkom februára polícia informovala, že ich kontaktovalo niekoľko rozčúlených rodičov kontaktovalo, aby nahlásilo, že opatrovateľka v tamojších jasliach podala ich deťom preháňadlo. Informuje o tom portál CBS News.
Policajti išli záležitosť preveriť, keď dorazili k 23.ročnej zamestnankyni jaslí Yiziel J. Juarezovej, tá nemala ani najmenšiu snahu čokoľvek zapierať a rovno priznala, že deťom dala žuvacie preháňadlo a tvrdila im, že ide o cukríky. Išlo pritom o deti, ktoré mali dva roky a menej.
Svoje konanie sa snažila ospravedlniť tým, že bola prepracovaná a vyčerpaná a chcela z práce odísť skôr. V daných jasliach totiž platí pravidlo, že choré deti sú bez meškania poslané domov a v zariadení sa nesmú objaviť prinajmenšom ďalších 24 hodín.
Zo svedectva rodičov vyplýva, že nejde o prvý takýto prípad. Jedna z matiek uviedla, že jej dieťa malo zažívacie problémy už niekoľko týždňov. „Mysleli sme, že to je vírus, ale vyšetrenie ho nepreukázalo a diagnostikované nebolo ani žiadne žalúdočné ochorenie, ani nič podobné,“ povedala pre portál CBS News. Jej dieťa bolo podľa jej slov poslané domov s hnačkou prinajmenšom trikrát za posledné dva mesiace. Matka dodala, že jej dieťa v súčasnosti trpí zápchou, čo podľa lekára môže byť práve dôsledkom častého podávania preháňadla. „A kto vie, aké to ešte môže mať dlhodobejšie následky,“ uviedla.
Juarezová, ktorá na Northern Illinois University študovala vzdelávanie detí v predškolskom veku, mala krátko nato prísť o prácu, o jej vine a treste bude rozhodovať súd.