Orbán sa stretol s bývalým prezidentom Republiky srbskej Dodikom

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v sobotu v Budapešti stretol s odvolaným prezidentom bosnianskej Republiky srbskej (RS) Miloradom Dodikom a jeho nástupkyňou, dočasnou prezidentkou Anou Trišičovou-Babičovou. Informuje o tom agentúra MTI.
„V Budapešti som sa stretol s bývalým prezidentom Miloradom Dodikom a Anou Trišičovou-Babičovou, prezidentkou Republiky srbskej. Vždy je potešením pokračovať v diskusiách s priateľmi,“ napísal Orbán na sociálnej sieti X. Dodik a Trišičová-Babičová sa v Budapešti zúčastnili na slávnostnej ceremónii pri príležitosti Dňa svätého Sávu, ktorý organizuje Srbská pravoslávna diecéza Budína a menšinová samospráva Srbov žijúcich v Maďarsku.
Štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész na ceremónii vyzdvihol „príkladné“ vzťahy medzi Maďarmi a Srbmi a vyhlásil, že hoci oba národy zažili v minulosti „nepokoje a útoky na kresťanstvo, v poslednom desaťročí a pol zažili mier, počas ktorého boli postavené alebo zrekonštruované kostoly, školy a kultúrne inštitúcie“. Dodika odvolali z funkcie prezidenta RS za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta, ktorý dohliada na implementáciu Daytonskej mierovej dohody z roku 1995 a dodržiavanie právneho rámca v krajine.
Bývalý líder RS udržiava blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý ho v minulom roku niekoľkokrát prijal v Rusku. Ruská federácia patrí spolu s Maďarskom a Srbskom k najväčším podporovateľom Dodika.