Skutočný zázrak na VIDEU: Žena čistila klimatizáciu a spadla z piateho poschodia! Ako mohla toto prežiť?

ORSK – Tradičné každodenné upratovanie môže tiež priniesť situáciu ako z hororu. Opatrní by sme mali byť hlavne pri otváraní okien. Navyše, keď bývame na vyšších poschodiach. Táto Ruka si z toho zrejme ťažkú hlavu nebolí. Situácia, kde mohla prísť o život, však dvíha zo sedadiel.
V ruskom meste Orsk pri severných hraniciach s Kazachstanom sa odohral incident, po ktorom by takmer s určitosťou mala nasledovať smrť. Obyvateľka bytového domu na piatom poschodí však vyvrátila všetky podobné tvrdenia. Počas bežného dňa chcela utrieť klimatizáciu, ktorú má zapojenú zvonku pod oknom.
Záznam na videu
Keď sa začala nakláňať, zrejme sa pošmykla, pretože vypadla cez otvorené okno. Informuje o tom net.hr. Jej pád dokonca zaznamenala bezpečnostná kamera, ktorá bola pripevnená na susednej budove. Nemenovaná žena spadla dolu a dlhé minúty tam ležala bez známok pohybu.
Okoloidúci, ktorí boli svedkami celej situácie, rýchlo zavolali záchranku. Prešlo len zhruba desať minút od pádu a žena sa najprv posadila, potom bez problémov vstala a vrátila sa naspäť do bytu.
Lekári klopali na dvere
Po chvíli dorazili aj lekári. Keď žene zaklopali na dvere, otvorila im a dodala, že sa cíti dobre. Nikde sa neuvádza, či vôbec súhlasila s podstúpením vyšetrení v nemocnici. Nie je preto celkom isté, aké zranenia po páde utrpela.