Začal mimoriadny summit EÚ v reakcii na Trumpovo úsilie získať Grónsko

BRUSEL - V Bruseli sa začal mimoriadny summit Európskej únie, ktorý sa koná kvôli dianiu okolo Grónska a nárokom, ktoré si americký prezident Donald Trump robí na toto poloautonómne územie Dánska. O začiatku stretnutia informovala hovorkyňa predsedu Európskej rady Antónia Costy Beatriz Navarrová. Summitu, ktorý narýchlo zvolal Costa, sa za Česko zúčastňuje premiér Andrej Babiš. Lídri by mali počas neformálnej večere diskutovať o transatlantických vzťahoch a koordinovať svoje ďalšie kroky.
Úcta obetiam nešťastia
Pred začiatkom rokovania Costa v mene všetkých účastníkov vyjadril sústrasť španielskemu premiérovi Pedrovi Sanchézovi v súvislosti s nedávnymi tragickými nehodami vlakov v Španielsku. Európski predstavitelia následne držali minútu ticha na uctenie pamiatky obetí.
Európania vítajú deeskaláciu Grónska
Viacerí európski politici vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza pri príchode na summit privítali deeskaláciu situácie okolo Grónska po tom, čo Trump v stredu v Davose vyhlásil, že pre získanie arktického ostrova nepoužije silu. Po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Marekom Ruttom Trump uviedol, že vzniká rámcová dohoda o budúcnosti Grónska, podrobnosti však nie sú jasné.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová pri príchode na summit poďakovala európskym štátom za podporu. Je podľa nej dôležité, že Európa zostala jednotná.
Trump zrušil clá na európske krajiny
Trump v stredu tiež upustil od rozhodnutia uvaliť od 1. februára dodatočné desaťpercentné clá na osem európskych krajín, ktoré s jeho plánmi na pripojenie Grónska k USA nesúhlasili. Išlo o Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Britániu, Holandsko a z Fínska. Nórsko a Británia nie sú členmi EÚ.
Viacerí komentátori od summitu pred stredajším posunom očakávali zásadné rozhodnutia a zadania pre Európsku komisiu ohľadom toho, aké má podniknúť ďalšie kroky. Francúzsko aj Nemecko spomenuli, že by EÚ mohla proti USA použiť takzvanú ekonomickú bazuku, čo je opatrenie proti ekonomickému nátlaku (ACI). Tento nástroj Bruselu umožňuje siahnuť k odvetným opatreniam voči tretím štátom, ktoré vyvíjajú na členské krajiny ekonomický tlak. Vzhľadom na odpadnutie hrozby ďalších sankcií sa tak ale podľa všetkého nestane.