Projekty spolupráce Slovenska a Rakúska sa môžu hlásiť do novej výzvy, uviedol rezort investícií

BRATISLAVA - Prvú výzvu Fondu malých projektov (FMP) v rámci eurofondového programu Interreg Slovensko - Rakúsko vyhlásil koncom roka 2025 správca tohto fondu. Program podporuje rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Podmienka účasti
„Podmienkou účasti je cezhraničné partnerstvo minimálne dvoch partnerov - jeden zo Slovenska a jeden z Rakúska. Projekty môžu trvať maximálne 12 mesiacov a celkové náklady môžu dosiahnuť až 40.000 eur, pričom financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja môže pokryť až 80 % oprávnených výdavkov,“ priblížil rezort.
Žiadosti je možné predkladať priebežne od vyhlásenia výzvy do vyčerpania finančných prostriedkov, a to výhradne prostredníctvom online systému FMP. Uzávierka prvého kola výzvy je 30. januára 2026. Žiadosti, ktoré splnia formálne, obsahové a kvalitatívne kritériá, budú posudzované na zasadnutí Regionálneho monitorovacieho výboru 10. apríla 2026, avizovalo MIRRI.
Otvorená výzva
Výzva je otvorená pre široké spektrum žiadateľov, vrátane miest a obcí, mikroregiónov, verejnej správy, mimovládnych organizácií a združení, ale aj škôl, vzdelávacích inštitúcií a univerzít. Fond malých projektov financuje neinvestičné aktivity, akými sú verejné podujatia, workshopy, semináre, tábory a športové aktivity, aktivity zamerané na prenos know-how alebo externé štúdie v oblastiach kultúry, vzdelávania, životného prostredia a prírody. Podrobné informácie o výzve, dokumentoch a kontaktoch sú na webovej stránke Správcu Fondu malých projektov NÖ.Regional.