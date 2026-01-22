Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru: Diplomacia pripravuje stanovisko

TASR

PRAHA - Česko dostalo pozvánku do Rady mieru, ktorú vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump. Uviedla to stanica ČT24, podľa ktorej k tomu český rezort diplomacie v súčasnosti pripravuje pre vládu stanovisko.

Podľa hovorkyne vlády Andreja Babiša Karly Mráčkovej Česko dostalo pozvanie do Rady mieru v stredu. Spresnila, že stanovisko pre vládu pripravuje oddelenie medzinárodných organizácií na ministerstve zahraničných vecí ČR. Vládny poradca pre národnú bezpečnosť Hynek Kmoníček podľa servera iDNES.cz uviedol, že premiér sa k pozvánke vyjadrí počas štvrtkového mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli.

Minister upozorňuje na finančné obmedzenia

Na otázky týkajúce sa českého postoja k Rade mieru tento týždeň opakovane odpovedal český minister zahraničných vecí Petr Macinka. Ešte v utorok počas návštevy izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara v Prahe uviedol, že keďže Česko do Rady pozvané nebolo, oficiálne stanovisko k tomu mať nemusí. V pondelok počas brífingu so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom povedal, že vstupný poplatok miliarda dolárov je pre možnosti českého štátneho rozpočtu nemysliteľný.

Trump do Rady mieru pozval približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných je medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.

