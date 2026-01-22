Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Nový líder EÚ by mal vyrásť zo strednej a východnej Európy: Môže to posilniť ich vplyv v Bruseli?

Na snímke zľava generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, poľský prezident Karol Nawrocki a fínsky prezident Alexander Stubb reagujú počas panelovej diskusie na 56. Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose.
Na snímke zľava generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, poľský prezident Karol Nawrocki a fínsky prezident Alexander Stubb reagujú počas panelovej diskusie na 56. Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. (Zdroj: TASR/AP/Gian Ehrenzeller/Keystone)
TASR

DAVOS - Nový líder Európskej únie by mal vyrásť zo strednej a východnej Európy v spolupráci s partnermi v Paríži a Berlíne. V rozhovore pre televíziu Fox Business to počas Svetového ekonomického fóra v Davose vo štvrtok vyhlásil poľský prezident Karol Nawrocki, informuje prezidentská kancelária.

„Lídra Európskej únie by sme mali hľadať medzi tými krajinami, ktoré mali doteraz pravdu vo svojej bezpečnostnej stratégii, klimatickej politike a migračnej politike. Je najvyšší čas dať hlas krajinám strednej a východnej Európy,“ vyhlásil Nawrocki.

Obavy z centralizácie a regulácií

Poľský prezident poukázal aj na existujúce napätia v EÚ. „V Poľsku pripisujeme dôležitosť poľskej ústave, nie sme zástancami centralizácie Európskej únie. Nezaujímajú nás ideologické otázky týkajúce sa určitých politík EÚ,“ uviedol a dodal, že Green deal či nadmerná regulácia v ňom vyvolávajú obavy.

V súvislosti s globálnou bezpečnosťou prezident zdôraznil potrebu silných Spojených štátov a dobrej spolupráce medzi USA a EÚ. Podľa jeho slov je európsky aj svetový bezpečnostný systém založený na transatlantických vzťahoch, sile USA a amerických obranných kapacitách. Záväzok štátov NATO zvýšiť výdavky na obranu označil za úspech prezidenta USA Donalda Trumpa a generálneho tajomníka aliancie Marka Rutteho.

Aktívna úloha Poľska

Na záver poľský prezident zdôraznil, že jeho krajina nechce byť iba príjemcom bezpečnosti, ale chce sa aktívne podieľať na ochrane Európy. Pripomenul že Poľsko už v súčasnosti vynakladá na obranu takmer päť percent svojho HDP.

