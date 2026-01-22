Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Študenti vychádzajú do ulíc: FOTO V Bratislave a Žiline protestujú proti krokom vlády

Protest študentských platforiem Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a hnutia Študentský protest zameraný na mobilizáciu študentov a študentiek stredných a vysokých škôl na Slovensku.
Protest študentských platforiem Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a hnutia Študentský protest zameraný na mobilizáciu študentov a študentiek stredných a vysokých škôl na Slovensku. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa v Bratislave a Žiline konajú protesty organizované študentskými platformami. Vyjadriť chcú nespokojnosť s krokmi súčasnej vlády a vyjadriť nezlučiteľnosť súčasného politického smerovania Slovenska s ich predstavou budúcnosti.

Galéria: Študentský protest v Bratislave

„Naprieč Slovenskom sa spájajú študentské platformy a hnutia ktoré vyjadrujú hlboké znepokojenie nad krokmi súčasnej vlády. Kladú si za cieľ zmobilizovať študentov a študentky v každom kúte Slovenska a vytvoriť jednotnú sieť ochotnú organizovať demonštrácie a iné formy protestov,“ uviedli organizátori. Cieľom je vyformovať študentské hnutie s jasnými požiadavkami na vládu SR.

VIDEO

Študentské platformy protestovali v reakcii na aktuálne spoločenské a politické dianie (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Iniciatívu nad aktivitou prebrali platformy Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a nové hnutie Študentský protest. Prvé protesty sa konajú vo štvrtok v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a v Žiline pred Novou Synagógou.

Študenti pokladajú za svoju zodpovednosť postaviť sa na ochranu demokracie, environmentálnej zodpovednosti, ľudských práv, ukotvenia v EÚ a NATO a „diskurzu založeného na faktoch v čase, keď sú tieto hodnoty najmä zo strany vládnej koalície priamo ohrozované“.

Viac o téme: ŠtudentiProtestyŽilinaBratislava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Raphaël Boukandoura
Turecko prepustilo z väzby francúzskeho novinára zadržaného na proteste
Zahraničné
FOTO Snímka z protestného zhromaždenie
Napätie v košických oceliarňach: Zamestnanci podporili odbory protestom
Domáce
Iránci sa účastnia na
Brutálna bilancia počtu obetí protestov v Iráne: Pri masovom vraždení v uliciach malo zahynúť až 16 500 ľudí
Zahraničné
FOTO Demonštranta v Kalifornii zasiahol
CHAOS na proteste v Kalifornii: Demonštranta zasiahol do oka projektil! Rodina hovorí, že oslepol
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Študentské platformy protestovali v reakcii na aktuálne spoločenské a politické dianie
Študentské platformy protestovali v reakcii na aktuálne spoločenské a politické dianie
Správy
Otvorenie výstavy Tajomstvo pokladu mincí z Pinkových Kračian
Otvorenie výstavy Tajomstvo pokladu mincí z Pinkových Kračian
Správy
Modernizácia železničného uzla Žilina bola ukončená
Modernizácia železničného uzla Žilina bola ukončená
Správy

Domáce správy

FOTO Požiar prístreška v Miloslavove.
Hasiči zasahovali vo štvrtok pri požiari prístreška v Miloslavove
Domáce
FOTO Protest študentských platforiem Študentstvo
Študenti vychádzajú do ulíc: FOTO V Bratislave a Žiline protestujú proti krokom vlády
Domáce
Mininster životného prostredia SR
Envirorezort podpísal memorandum o spolupráci: Zefektívni plánovanie a výstavbu na Slovensku
Domáce
Policajti v Košickom kraji odhalili troch vodičov so zákazom šoférovania počas dvoch dní
Policajti v Košickom kraji odhalili troch vodičov so zákazom šoférovania počas dvoch dní
Košice

Zahraničné

Na Cypre rokovali ministri
Na Cypre rokovali ministri vnútra EÚ: Slovensko zastupovala štátna tajomníčka Kurilovská
Zahraničné
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen.
Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér
Zahraničné
Britský premiér Keir Starmer.
Trumpovo prehodnotenie uvalenia ciel bolo pragmatickým a múdrym krokom, uviedol Starmer
Zahraničné
Rodinné stretnutie sa zmenilo
Rodinné stretnutie sa zmenilo na KRVÁK: Muž (29) zaútočil na vlastnú matku (51), tiekol aj alkohol!
Zahraničné

Prominenti

Nominácie na Oscara 2026
Film so 16 nomináciami prekonal oscarový rekord: Je to HOROR! Tromfol aj TITANIC.
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálu Six
Premiéra muzikálu Six: Fašiangová s famíliou a... Toto je Bernasovskej dcéra? Úplná podoba!
Domáci prominenti
FOTO Monika Jákliová
IDENTITA Jákliovej (†31) snúbenca ODHALENÁ: Týmito slovami sa lúči muž, ktorý si získal jej srdce!
Domáci prominenti
Alexander Skarsgård
Je sexi Tarzan v skutočnosti gay? Alexander Skarsgård prehovoril o svojej orientácii!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Obsah železa, horčíka, fosforu
Obsah železa, horčíka, fosforu či vitamínu B pečením v tejto strukovine nezmeníte: Navyše znižuje LDL cholesterol!
vysetrenie.sk
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou:
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou: V oblasti s hláseniami UFO sa objavila žiariaca špirála! Návšteva z vesmíru?
Zaujímavosti
Cvičil len jeden sval!
Zarážajúci experiment: Trénuje výhradne jeden sval a odmieta prestať! Pozrite sa, čo to urobilo s jeho telom
Zaujímavosti
Nádhera pri Kremnici: Na
Nádhera pri Kremnici: Na Skalke vznikol 20-metrový ľadopád
dromedar.sk

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!

Šport

Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Lyžovanie
VIDEO Wawrinkovi sa podarilo niečo, čo nedokázal nikto od roku 1978: Možno si dám pivo, zaslúžim si
VIDEO Wawrinkovi sa podarilo niečo, čo nedokázal nikto od roku 1978: Možno si dám pivo, zaslúžim si
Muži
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Niké liga
FC Viktoria Plzeň – FC Porto: Online prenos zo 7. kola Európskej ligy
FC Viktoria Plzeň – FC Porto: Online prenos zo 7. kola Európskej ligy
Európska liga

Auto-moto

Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Rady, tipy a triky
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Trendy na trhu práce
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Získaj prácu

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Brioška – nadýchaný domáci recept
Brioška – nadýchaný domáci recept
Buchty a šišky
Ako zahustiť guláš zápražkou? Klasický postup, ktorý vás nesklame
Ako zahustiť guláš zápražkou? Klasický postup, ktorý vás nesklame
Rady a tipy

Technológie

Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Android
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Filmy a seriály
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Vesmír
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
Veda a výskum

Bývanie

Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!

Pre kutilov

Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky
Partnerské vzťahy
Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky "dátum spotreby"?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rodinné stretnutie sa zmenilo
Zahraničné
Rodinné stretnutie sa zmenilo na KRVÁK: Muž (29) zaútočil na vlastnú matku (51), tiekol aj alkohol!
Dánsky europoslanec už totálne
Zahraničné
Dánsky europoslanec už totálne stratil nervy: Trumpovi poslal vulgárny odkaz priamo v parlamente!
Ako totálny blázon! VIDEO
Domáce
Ako totálny blázon! VIDEO Muž sa rútil Novými Zámkami stredom cesty: Na priechode takmer zrazil skupinu detí
Francúzske námorníctvo zadržalo tanker
Zahraničné
Francúzsko zasiahlo proti ruskej tieňovej flotile: Macron oznámil zadržanie tankera v Stredozemnom mori

Ďalšie zo Zoznamu