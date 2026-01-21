Definitívny verdikt v Japonsku: Muž, ktorý vlastnoručne vyrobenou zbraňou zabil Abeho, ide za mreže

TOKIO - Muž obvinený zo zabitia bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho bol v stredu súdom v meste Nara uznaný za vinného a odsúdený na doživotie. Informuje o tom agentúra AFP a web japonského telerozhlasu NHK.
Rozsudok okresného súdu nad 45-ročným Tecujom Jamagamim, ktorý 8. júla 2022 na predvolebnom mítingu v meste Nara postrelil Abeho vlastnoručne vyrobenou zbraňou, zodpovedal trestu požadovaného žalobcami. Počas súdneho procesu, ktorý sa začal koncom októbra 2025, Jamagami priznal svoju vinu za vraždu a ďalšie obvinenia vrátane výroby strelného prachu a poškodzovania cudzieho majetku.
Jamagami na súde vypovedal, že jeho matka svojou nekritickou vierou v Cirkev zjednotenia a neustálymi darmi tejto skupine zničila jeho rodinu a priviedla ho k tomu, aby sa zameral na bývalého premiéra, ktorého považoval za spojenca spomínaného cirkevného spoločenstva. Atentát na najdlhšie slúžiaceho premiéra Japonska, kde sú zločiny spojené so strelnými zbraňami veľmi zriedkavé, nielen šokoval svet, ale spustil aj vlnu kritiky za finančné a psychologické zneužívanie veriacich náboženskými skupinami a za prepojenie niektorých zákonodarcov na takéto skupiny.
Najdlhšie slúžiaci premiér v histórii
Šinzó Abe odstúpil z funkcie japonského premiéra v roku 2020 zo zdravotných dôvodov. Napriek tomu zostal politicky aktívny a ako najdlhšie slúžiaci japonský premiér si zachovával svoj obrovský vplyv.
Abe, ktorého premiérske obdobie je považované za poslednú éru politickej stability v Japonsku, pôsobil v premiérskej funkcii v rokoch 2006–07 a následne 2012–2020. Počas svojich dvoch funkčných období zmenil japonskú bezpečnostnú politiku, pričom otvoril otázky o postavení krajiny ako pacifistického štátu. V roku 2015 presadil významnú legislatívu, ktorá rozšírila možnosti Japonska vojensky podporovať Spojené štáty.