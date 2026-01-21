Desivé slová dánskeho poslanca: Ak USA spustia inváziu do Grónska, bude vojna!

KODAŇ - Debata o budúcnosti Grónska sa dramaticky vyostrila. Dánsky poslanec otvorene hovorí o vojne, ak by Spojené štáty pristúpili k invázii, a upozorňuje na povinnosť Kodane brániť vlastné územie aj obyvateľov ostrova.
Ostré varovanie z Kodane
Ak by Spojené štáty americké podnikli vojenský zásah v Grónsku, znamenalo by to ozbrojený konflikt. Takto jednoznačne sa vyjadril dánsky poslanec Rasmus Jarlov, ktorý zdôraznil, že Dánsko nemá inú možnosť než sa postaviť na obranu ostrova.
„V prípade invázie amerických jednotiek by sme Grónsko bránili. Bol by to vojnový stav a bojovali by sme proti sebe,“ vyhlásil Jarlov v rozhovore pre CNN. Podľa jeho slov ide nielen o územnú integritu štátu, ale aj o ochranu desiatok tisíc obyvateľov Grónska, ktorí sú dánskymi občanmi.
Nerovný boj, no jasná povinnosť
Dánsky poslanec priznal, že vojenská rovnováha by bola v prospech Washingtonu. Spojené štáty majú podľa neho neporovnateľne silnejšie ozbrojené sily. To však podľa Jarlova nemení nič na záväzku Kodane konať.
„Našou povinnosťou je brániť našu krajinu, našich ľudí a približne 57-tisíc dánskych občanov žijúcich v Grónsku,“ dodal. Zároveň upozornil, že obyvatelia ostrova dlhodobo odmietajú predstavu pripojenia k USA.
Obyvatelia Grónska majú jasno
Jarlov sa odvolal aj na verejnú mienku priamo v Grónsku. V minuloročnom prieskume sa proti začleneniu do Spojených štátov vyslovilo približne 85 percent respondentov. Rovnaký postoj zastáva aj grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen, ktorý opakovane deklaroval, že v hypotetickej voľbe medzi USA a Dánskom by sa priklonil ku Kodani.
Trump pritvrdzuje, Európa platí
Napriek týmto signálom americký prezident Donald Trump v posledných týždňoch zintenzívnil vyhlásenia o potrebe „získať Grónsko“ z dôvodov národnej bezpečnosti. Opakovane pritom nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Viaceré európske štáty sa verejne postavili na stranu Dánska, čo však malo aj okamžité ekonomické dôsledky. Washington na ne minulý týždeň uvalil desaťpercentné clá. Týka sa to Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Holandska, Nórska, Švédska a Spojeného kráľovstva. Ak Spojené štáty do júna Grónsko neprevezmú, clá sa majú zvýšiť až na 25 percent.
Varovanie pred koncom NATO
Situáciu ešte viac vyhrotila dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorá upozornila, že prípadná invázia Spojených štátov by mala zásadné dôsledky pre bezpečnostnú architektúru Západu. Podľa nej by takýto krok fakticky znamenal koniec NATO.