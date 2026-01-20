Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Dánsko reaguje na Trumpa: Žiada trvalú prítomnosť NATO v Grónsku

Donald Trump Zobraziť galériu (2)
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KODAŇ - Dánsko požiadalo Severoatlantickú alianciu (NATO) o jej trvalú prítomnosť v Grónsku, ktoré chce pre USA získať americký prezident Donald Trump. Pre tento účel by ako vzor podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej mohla slúžiť posilnená prítomnosť NATO v Baltskom mori a pobaltských štátoch. Informovala o tom agentúra DPA.

Návrh zriadiť misie NATO v oblasti Arktídy vyslovili dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen a grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová na pondelkovom stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Ten podľa Frederiksenovej návrh „silnejšie stratégie NATO prijal pozitívne“, uviedla podľa agentúry Ritzau. NATO pred rokom spustilo operáciu Baltic Sentry s cieľom zabrániť opakovaniu početných incidentov, pri ktorých boli poškodené podmorské káble plavidlami spojenými s tzv. ruskou tieňovou flotilou. V rámci misie hliadkujú v Baltskom mori lode, lietadlá a námorné drony.

Dánska premiérka podľa Ritzau navrhla, aby sa model misie Baltic Sentry preniesol aj do Arktídy. Svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku posilňuje aj samotné Dánsko. Na ostrove, o ktorý Trump vyjadruje v poslednej dobe intenzívny záujem, minulý týždeň prebehla viacdňová prieskumná misia, na ktorej sa zúčastnili vojaci z viacerých európskych krajín NATO. Trump opakovane hrozí zabratím Grónska, pričom tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zabezpečiť bezpečnosť svojho autonómneho územia a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko. Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.

Viac o téme: DánskoPrítomnosťNATO
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ostrov Diego Garcia v
Maurícijská vláda posiela odkaz Trumpovi: O zvrchovanosti Maurícia nad Čagoskými ostrovmi nemožno diskutovať
Zahraničné
aktualizované Dánska premiérka Mette Frederiksen
Dánsko vracia úder! Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu: Macron sa vyjadril tiež
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Ursula von der Leyenová varuje Trumpa: Clá kvôli Grónsku poškodia vzťahy a pomôžu nepriateľom
Zahraničné
Sergej Lavrov
Lavrov útočí! Referendum o Moldavsku ničí štátnosť: Grónsko nie je prirodzenou súčasťou Dánska
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vodič osobného auta v plnej rýchlosti narazil na D2 do kamiónu
Vodič osobného auta v plnej rýchlosti narazil na D2 do kamiónu
Správy
Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok
Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok
Prominenti
Lupiči okradli muža pred obchodným domom, polícia ich obvinila
Lupiči okradli muža pred obchodným domom, polícia ich obvinila
Správy

Domáce správy

FOTO Inzerát na all inclusive
Inzerát na all inclusive bývanie v Bratislave pobavil internet: Horšie ako väzenie za takmer tisícku mesačne
Domáce
PS útočí na koalíciu:
PS útočí na koalíciu: Ignoruje ústavný zákon a nezvláda verejný dlh, tvrdí Kišš
Domáce
slávnostné odovzdanie novej špeciálnej
Hasiči odmietajú kritiku záchranného plavidla! Obhajujú kúpu jednomotorovej lode
Domáce
Motocyklista v Banskom havaroval: Nafúkal vyše 1,4 promile a šoféroval bez vodičáka
Motocyklista v Banskom havaroval: Nafúkal vyše 1,4 promile a šoféroval bez vodičáka
Prešov

Zahraničné

Polícia zverejnila DETAILY krvavého
Polícia zverejnila DETAILY krvavého incidentu na mestskom úrade: Arzenál zbraní a drogová minulosť páchateľa!
Zahraničné
António Guterres António Guterres
OSN ostro odsúdila Izrael: Demolácia ústredia v Jeruzaleme má byť nedotknuteľná
Zahraničné
Donald Trump
Dánsko reaguje na Trumpa: Žiada trvalú prítomnosť NATO v Grónsku
Zahraničné
María Corina Machadová, ktorú
Machadová pritvrdzuje: Bez prepustenia politických väzňov zmena vo Venezuele nebude
Zahraničné

Prominenti

FOTO Monika Bagárová si užíva
Raj na zemi! Sexi Bagárová v plavkách leňoší na Maledivách: Wow, to je ale výhľad…
Domáci prominenti
Kim Kardashian.
Toto internet nerozdýcha: V šialenom výstrihu Kim naservírovala prsia! Sľubný začiatok roka...
Zahraniční prominenti
FOTO Alena Pallová
Beauty Ball 2026 už pozná svoju víťazku: Kráľovnou večera sa stáva… toto meno si navždy zapamätáte!
Domáci prominenti
Mirgová konečne prehovorila o
Mirgová konečne prehovorila o ROZVODE: Exmažel reaguje... Minca má vždy dve strany!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Toto je TABU, o
Toto je TABU, o ktorom sa mlčí: Sarah vysvetlila, prečo má POŠVA rôzne tvary! Máte to tak aj vy?
Zaujímavosti
Čo sa stane s
Čo sa stane s organizmom, ak úplne vyradíme alkohol?
vysetrenie.sk
Zo svadobného sna nočná
Zo svadobného sna nočná mora: Sľúbil jej husté vlasy, ale bol takmer plešatý! Čo sa potom stalo, je neuveriteľné
Zaujímavosti
Paliatívna sestra prezradila TAJOMSTVÁ
Paliatívna sestra prezradila TAJOMSTVÁ jej práce: TIETO CHYBY ľudia najviac ľutujú na konci života! Robíte ich aj vy?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Európa zvažuje proti USA prvýkrát použitie „obchodnej bazuky“: Čo to vlastne je a prečo je taká obávaná?
Európa zvažuje proti USA prvýkrát použitie „obchodnej bazuky“: Čo to vlastne je a prečo je taká obávaná?
Denník z Davosu: Ursula von der Leyenová hovorí o novej európskej nezávislosti, Macron kritizuje USA! (foto)
Denník z Davosu: Ursula von der Leyenová hovorí o novej európskej nezávislosti, Macron kritizuje USA! (foto)
Premiér Fico volá po radikálnych riešeniach: Firmám by pomohlo vyhlásenie „prázdnin“, píše v liste šéfke EK!
Premiér Fico volá po radikálnych riešeniach: Firmám by pomohlo vyhlásenie „prázdnin“, píše v liste šéfke EK!
Veľkolepá rekonštrukcia zrýchli vlaky do Čiech: Takto vyzerá budúcnosť železníc, Kysuce čaká ešte veľká výzva (foto)
Veľkolepá rekonštrukcia zrýchli vlaky do Čiech: Takto vyzerá budúcnosť železníc, Kysuce čaká ešte veľká výzva (foto)

Šport

Fantastická správa: Reprezentantka vybojovala pre Slovensko ďalšiu miestenku na ZOH
Fantastická správa: Reprezentantka vybojovala pre Slovensko ďalšiu miestenku na ZOH
ZOH 2026 Miláno Cortina
Historický triumf outsidera v Lige majstrov: Manchester City po derby schytal ďalšiu tvrdú facku
Historický triumf outsidera v Lige majstrov: Manchester City po derby schytal ďalšiu tvrdú facku
Liga majstrov
Krásna frajerka Jannika Sinnera zhodila šaty: Zverejnila pikantné FOTO
Krásna frajerka Jannika Sinnera zhodila šaty: Zverejnila pikantné FOTO
Australian Open
VIDEO Expert nevedel, čo povedať: Japonská tenistka prekvapila divákov nevídaným outfitom
VIDEO Expert nevedel, čo povedať: Japonská tenistka prekvapila divákov nevídaným outfitom
Australian Open

Auto-moto

Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky

Kariéra a motivácia

Živnostníci si v roku 2026 priplatia o desiatky eur: Takéto sú nové výšky minimálnych odvodov
Živnostníci si v roku 2026 priplatia o desiatky eur: Takéto sú nové výšky minimálnych odvodov
Aktuality
Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
O práci s humorom
PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
Aktuality
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Vyprážaný karfiol v rúre: Chrumkavá klasika bez zbytočného oleja
Vyprážaný karfiol v rúre: Chrumkavá klasika bez zbytočného oleja
Výber receptov
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Ovocné dezerty

Technológie

Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Správy
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Návody
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Bezpečnosť
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Android

Bývanie

7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!

Pre kutilov

Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako zlepšiť svoj sexuálny život: Po tomto túžia ženy, aby muži robili v posteli
Sex
Ako zlepšiť svoj sexuálny život: Po tomto túžia ženy, aby muži robili v posteli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Polícia zverejnila DETAILY krvavého
Zahraničné
Polícia zverejnila DETAILY krvavého incidentu na mestskom úrade: Arzenál zbraní a drogová minulosť páchateľa!
Inzerát na all inclusive
Domáce
Inzerát na all inclusive bývanie v Bratislave pobavil internet: Horšie ako väzenie za takmer tisícku mesačne
Situácia je vážna: Čína
Zahraničné
Situácia je vážna: Čína obsadila ruské územie, hovoria experti
Dočkali sa! Začali vyplácať
Domáce
Dočkali sa! Začali vyplácať poistné klientom skrachovanej cestovky HappyTravel: Poisťovňa ukázala SUMY

Ďalšie zo Zoznamu