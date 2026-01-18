Po dňoch ticha prvý signál: Irán čiastočne obnovil niektoré internetové služby

PARÍŽ - V Iráne bol čiastočne obnovený prístup na internet - 238 hodín po tom, čo ho tamojšie úrady 8. januára zablokovali v súvislosti s masovými protestmi, uviedla v nedeľu globálna monitorovacia spoločnosť Netblocks. Poznamenala však, že bežné pripojenie zostáva „narušené“, informuje správa agentúry AFP.
Údaje o dátach podľa monitorovacej spoločnosti naznačujú výrazný návrat k niektorým online službám vrátane spoločnosti Google, čo naznačuje, že bol povolený silne filtrovaný prístup. „Potvrdzuje hlásenia používateľov o čiastočnom obnovení,“ uviedol Netblocks v príspevku na sociálnych sieťach.
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesu kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek tento týždeň postupne utíchli.
Agentúra Reuters v nedeľu s odvolaním sa na nemenovaného iránskeho predstaviteľa uviedla, že iránska vláda doposiaľ potvrdila vyše 5000 obetí na životoch. Samotný iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu prvýkrát verejne priznal, že počas protestov boli zabité tisíce ľudí.