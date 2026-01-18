Bujnejúci nepokoj vo svete: Alarmujúce čísla z Iránu, počet obetí protestov je vyše 5-TISÍC!

TEHERÁN - Iránske úrady potvrdili, že počas celoštátnych masových protestov v krajine prišlo o život najmenej 5000 ľudí vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek. Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na jedného z iránskych predstaviteľov.
Predstaviteľ, ktorý sa pre Reuters vyjadril pod podmienkou anonymity, zo zabíjania „nevinných Iráncov“ obvinil „teroristov a ozbrojených výtržníkov“. K najväčším nepokojom a k najvyššiemu počtu obetí podľa neho došlo v Kurdmi obývaných oblastiach na severozápade Iránu. Ide o oblasť, kde aktívne pôsobia kurdskí separatisti, a kde aj počas nepokojov v minulosti dochádzalo k najnásilnejším potýčkam. „Neočakáva sa už, že konečný počet obetí prudko vzrastie,“ uviedol predstaviteľ a dodal, že „Izrael a ozbrojené skupiny v zahraničí“ podporovali a vyzbrojovali demonštrantov, ktorí vyšli do ulíc.
Iránske úrady pravidelne obviňujú z nepokojov zahraničných nepriateľov krajiny vrátane Izraela, úhlavného nepriateľa islamskej republiky, ktorý v júni na krajinu podnikol vojenské útoky, píše Reuters. Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA v sobotu oznámila, že počet obetí iránskych protestov dosiahol 3308 a ďalších 4382 prípadov je v štádiu vyšetrovania. HRANA okrem toho uviedla, že potvrdila viac než 24.000 prípadov zadržania.
Problém vyvolali ekonomické problémy
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesu kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek tento týždeň postupne utíchli. Samotný najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu prvýkrát verejne priznal, že počas protestov boli zabité tisíce ľudí.