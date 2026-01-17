Sobota17. január 2026, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Leteckí záchranári v pohotovosti a početné zranenia: Z lanovky pri Štrbskom Plese vypadol malý chlapec (8)!

Chlapec vypadol z lanovky.
Chlapec vypadol z lanovky. (Zdroj: Topky, Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)
POPRAD - Pokojný priebeh víkendu nemali ani záchranári na východe. Počas lyžovačky pri Štrbskom Plese sa tam totiž veľmi vážne zranil len 8-ročný chlapec na lyžiach. Ten vypadol z lanovky!

Záchranársky tím Air - Transport Europe o tomto prípade informoval na sociálnej sieti

"Záchranársky vrtuľník z Popradu bol dnes dopoludnia vyslaný na Štrbské Pleso, odkiaľ bol hlásený pád dieťaťa z lanovky. Lekár leteckých záchranárov bol po prílete pomocou palubného navijaka vysadený priamo k zranenému chlapcovi," popísali dramatické sekundy záchranári.

Zranený chrbát a hrudník

Osemročný lyžiar po páde z lanovky z výšky približne päť metrov utrpel vážne zranenia chrbtice a hrudníka. "Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol v spolupráci s dobrovoľnými horskými záchranármi (THS-DZ) prevezený skútrom na miesto pristátia vrtuľníka. V stabilizovanom stave ho následne leteckí záchranári transportovali do nemocnice v Poprade," uzavreli záchranári.

 
 
