MIMORIADNY ONLINE Útoky dronov v okupovanej oblasti: Tisíce ľudí sú bez elektriny, nemocnice idú na generátory!

KYJEV - V Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny došlo po ukrajinských dronových útokoch k výpadkom elektriny, oznámili v sobotu tamojšie úrady. Informovala o tom agentúra DPA.
Moskvou dosadený gubernátor oblasti Jevgenij Balickij na platforme Telegram uviedol, že zasiahnutá bola „významná časť“ Záporožskej oblasti. Kritickým objektom ako nemocnice podľa neho dodávajú elektrinu generátory, ktoré zabezpečujú aj dodávky vody. Balickij obyvateľov vyzval na trpezlivosť počas opráv. Zároveň upozornil na možné postihy za zverejňovanie fotografií používania systémov protivzdušnej obrany alebo následkov útokov. Na sociálnych sieťach sa predtým objavili videá údajne ukazujúce dronové útoky na rozvodňu pri meste Melitopol.
Podľa Ruskom vymenovaných predstaviteľov postihli výpadky prúdu aj okupovanú časť susednej Chersonskej oblasti. Bez elektriny bolo niekoľko sto obcí, uviedol gubernátor Vladimir Saldo. Ruská armáda v čase silných mrazov na Ukrajine opakovane útočí na tajomšiu energetickú infraštruktúru, čo spôsobuje výpadky dodávok elektriny a tepla vo veľkých častiach krajiny. Situácia je mimoriadne vážna v oblasti hlavného mesta Kyjev, dodala DPA.