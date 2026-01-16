Orbán varuje voličov: Ak voľby vyhrá probruselská opozícia, Maďarov pošle bojovať na Ukrajinu

BUDAPEŠŤ - Ak vyhrá aprílové voľby v Maďarsku probruselská opozícia, tak mladých Maďarov pošle do vojny na Ukrajine. V pravidelnom rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to v piatok vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán.
Premiér označil mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA a Demokratickú koalíciu (DK) za „probruselské a proukrajinské politické sily“, pričom za reálne nebezpečenstvo označil, že mladí Maďari by mohli byť vyslaní slúžiť ako vojaci na Ukrajinu, ak by sa v Maďarsku vytvorila probruselská vláda.
Dodal, že na ľavej strane maďarského politického spektra, kde sú TISZA a DK, je probruselská a proukrajinská politická sila, zatiaľ čo na druhej strane sú subjekty vládneho bloku Fidesz-KDNP, ktoré sa stavajú proti požiadavkám Bruselu, protirečia im a búria sa proti nim. „Toto je maďarská realita. Môžete si z nej vybrať,“ uzavrel Orbán.