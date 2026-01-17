Beh o holý život, lyžiari v panike utekali pred apokalypsou: Masívna lavína brala všetko, čo jej prišlo do cesty!

MOSKVA - Hustý snežný mrak, ktorý sa valí z kopca a ľudia, ktorí sa utekajú skryť a hltajú každý meter v boji o život. Asi takto to vyzeralo na lyžiarskom stredisku pod jednou z najvyšších hôr Elbrus ruského Kaukazu. Mohutná lavína sa v sekunde zmenila na apokalyptickú hrozbu a lyžiari mali čo robiť, aby jej ušli.
Na mrazivé zábery upozornil portál The Nightly. Lavína sa spustila vo štvrtok 15. januára na ruskom vrchu Elbrus, kde zasiahla lyžiarske stredisko. Mohutná smršť ľadu a snehu vyhnala ľudí z parkoviska a tí sa dali na útek. Desivé zábery zachytávajú, ako sa masa valí dolu svahom a pohlcuje všetko, čo jej stojí v ceste.
Nebolo vidieť ani na krok
Lavína sa uvoľnila priamo nad areálom strediska a obrovský práškový oblak sa v priebehu niekoľkých sekúnd prevalil cez parkovisko. Na videu vidno, ako sa ľudia snažia v poslednej chvíli utiecť, zatiaľ čo priestor sa mení na bielu stenu, v ktorej nie je vidieť ani na krok.
Video bolo natočené v lyžiarskom stredisku Elbrus v ruskej republike Kabardsko-Balkarsko. Napriek dramatickým scénam úrady s príjemným prekvapením uviedli, že si incident si vraj nevyžiadal žiadne obete na životoch.
Miestne orgány pritom mali obavy z lavín už skôr. Časti hory boli uzavreté a lanovky mimo prevádzky od 10. januára pre nebezpečné poveternostné podmienky a zvýšené riziko pádu lavín.